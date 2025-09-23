Xã hội

Ngầm tràn ngập sâu 2m, cô lập hàng trăm hộ dân

5 giờ sáng 23-9, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị ngập, cô lập 341 hộ dân trong thôn.

Ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập vào sáng 23-9
Tại hiện trường, ngầm tràn ngập sâu khoảng 2m, chiều dài ngập khoảng 100m. Nước dâng cao và chảy xiết từ thượng nguồn đổ về. Người dân tập trung ở hai đầu ngầm, không dám qua lại.

Ngay trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Pa có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó, đảm bảo an toàn. Xã đã huy động lực lượng chốt chặn hai đầu, không cho người dân qua lại.

Theo ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, địa phương đã chuẩn bị sẵn lương thực, nếu người dân cần sẽ cung ứng đầy đủ trong thời gian ngập lụt. Trong tháng 9, ngầm tràn Mơ Nang 2 đã 3 lần bị ngập, cô lập người dân thôn. Lần cô lập dài nhất kéo dài 2 ngày.

