Ngăn chặn đường cát lậu vào thị trường TPHCM

Chiều 18-11, Văn phòng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 15 tấn đường cát lậu, không rõ nguồn gốc tại 2 cơ sở kinh doanh trên đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM.

Các lô đường cát lậu và không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: DMS

Lực lượng chức năng kiểm tra một trong hai cơ sở kinh doanh đường cát lậu. Ảnh: DMS

Qua kiểm tra, toàn bộ số đường này chỉ có nhãn bằng tiếng nước ngoài (Thái Lan và Anh), không có nhãn phụ tiếng Việt, không kèm hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời đề nghị ban hành quyết định tạm giữ để tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 3-11, hai cơ sở vi phạm đã nộp tổng số tiền phạt hơn 182 triệu đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Bao bì của các lô đường cát bị thu giữ. Ảnh: DMS

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường nhận định, vụ việc phản ánh rõ nét tình trạng kinh doanh đường cát nhập lậu vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh, kiểm soát chặt thị trường đường cát không chỉ nhằm ngăn chặn hàng nhập lậu, mà còn bảo vệ sản xuất trong nước, ổn định cung cầu và giá cả.

Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các khu vực trọng điểm, kho bãi, chợ đầu mối…, nhằm ngăn chặn vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng cho doanh nghiệp.

PHÚC VĂN