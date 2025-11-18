Nửa năm tới, sẽ triển khai đại trà xăng E10

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương, từ ngày 1-6-2026, xăng sinh học E10 sẽ được triển khai áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Hiện các doanh nghiệp đầu mối đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng phối trộn, phân phối và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm nguồn cung.

Người tiêu dùng đổ xăng E10 tại cây xăng PVOIL

Trong khi đó, xăng E5 RON92 vẫn được phép lưu thông đến hết 31-12- 2030. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khi E10 trở thành loại nhiên liệu chính dành cho động cơ xăng, thị trường tiêu thụ xăng khoáng truyền thống sẽ dần bị thu hẹp.

Gần 4 tháng qua, xăng E10 đã được Petrolimex và PVOIL bán thí điểm tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ngãi. Tại TPHCM, Petrolimex tổ chức bán tại 36 cửa hàng; PVOIL bán thí điểm tại 9 cửa hàng ở các địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung. Lượng tiêu thụ bước đầu đạt khoảng 40 m³/ngày từ các đầu mối. Các hệ thống lớn như Petrolimex, PVOIL, Saigon Petro cho biết đã sẵn sàng về công nghệ, hạ tầng và nhân lực để phân phối đại trà E10 từ 1-6- 2026.

Người tiêu dùng đổ xăng sinh học E10 tại cây xăng PVOIL

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cho rằng thời gian chuyển đổi hiện nay là quá gấp. PGS-TS Ngô Trí Long đề xuất lộ trình 24 tháng với ba giai đoạn: Sáu tháng đầu ban hành lộ trình, công bố xe tương thích, hoàn thiện cơ chế giá và truyền thông dựa trên bằng chứng. Sáu tháng tiếp theo mặc định E10 tại địa bàn thí điểm; cơ chế đặt hàng công ích và thỏa thuận với đơn vị taxi, xe công nghệ được kích hoạt để gia tăng sản lượng tiêu thụ ổn định; minh bạch dữ liệu chất lượng… Mười hai tháng cuối đánh giá độc lập để điều chỉnh chính sách, mở rộng E10 trên toàn quốc và chuẩn bị thí điểm E20 với nhóm phương tiện có độ tương thích cao.

Theo ông, E10 có thể giúp giảm 3%–7% phát thải CO₂, đồng thời giảm nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn xăng dầu mỗi năm.

Khách đổ xăng tại cửa hàng Petrolimex trên đường Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát đề xuất lộ trình linh hoạt hơn, kéo dài 1-5 năm để doanh nghiệp đủ thời gian chuyển đổi. Ông đề xuất năm 2026 chỉ nên đặt mục tiêu E10 chiếm 20%–25% lượng kinh doanh, ưu tiên các đơn vị đã triển khai E5 như Petrolimex, PVOIL; năm 2027 nâng lên 25%–35% và hỗ trợ đại lý nhượng quyền; giai đoạn từ năm 2028–2030 mới tiến tới 100% và dừng hẳn xăng khoáng.

Cũng theo ông Thắng, quá trình chuyển đổi phải đi kèm hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật và tài chính để tránh việc cả xã hội phải tái đầu tư với chi phí lớn.

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo nhấn mạnh, kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực có điều kiện, do đó các doanh nghiệp cần nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

Thông tư 50 đã xác định rõ trách nhiệm của thương nhân đầu mối trong việc phối trộn và pha chế xăng E5, E10 theo nhu cầu của thị trường. Lộ trình áp dụng E10 đã được thảo luận trong thời gian dài và nếu không có điều chỉnh từ phía cơ quan quản lý, các doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh buộc phải hoàn tất việc chuẩn bị từ nay đến tháng 6-2026.

