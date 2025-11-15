Gần 4.000 sản phẩm đạt chứng nhận "Tick xanh"

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm, tìm hiểu nhiều hơn đến các sản phẩm gắn "Tick xanh".

Người tiêu dùng chọn mua rau gắn "Tick xanh trách nhiệm" tại cửa hàng Bách Hóa Xanh

Sở Công thương TPHCM vừa thông tin, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” do sở triển khai tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét.

Tính đến ngày 15-11, toàn hệ thống đã có trên 480 nhà cung cấp đăng ký tham gia, trong đó 387 đơn vị có sản phẩm được xác nhận "Tick xanh", chiếm hơn 80% tổng số nhà cung cấp. Số lượng sản phẩm đạt "Tick xanh" cũng tăng mạnh lên 3.925 sản phẩm, tương đương 84,35% tổng sản phẩm đăng ký.

Mặt hàng "Tick xanh" bán tại một hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM

Các hệ thống bán lẻ lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Bách Hóa Xanh hiện dẫn đầu với 1.558 sản phẩm đạt "Tick xanh" (tăng gần 9% so với tuần trước), Co.op Mart có 1.179 sản phẩm, tiếp theo là Central Retail 393 sản phẩm, Winmart 356 sản phẩm, Kingfood Mart 305 sản phẩm, Lotte Mart 249 sản phẩm, MM Mega Market 224 sản phẩm, Satra 105 sản phẩm... Đây đều là những đơn vị có mức cam kết cao trong việc chuẩn hóa và công khai thông tin chất lượng hàng hóa.

Khách mua hàng "Tick xanh" tại hệ thống Co.opmart

Nhóm sản phẩm chế biến, lĩnh vực vốn đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt tăng 18,7% so với tuần trước, với 233 sản phẩm được xác nhận "Tick xanh". Các nhóm đồ uống, yến, đông trùng, gia vị, nước xốt, thực phẩm đông lạnh và món ăn truyền thống tiếp tục mở rộng.

Đáng chú ý, số lượng nhà cung cấp chủ động tự kiểm nghiệm và công bố kết quả đạt 151 đơn vị. Nhiều hệ thống như MM Mega Market, Central Retail, Co.op Mart, Bách Hóa Xanh duy trì tần suất công bố cao. Công tác hậu kiểm từ phía hệ thống phân phối cũng được tăng cường.

Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng gắn "Tick xanh"

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông về chương trình "Tick xanh" cũng tích cực triển khai trên Fanpage, Zalo… hướng đến mục tiêu giúp thị trường minh bạch hơn, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TPHCM là địa phương tiên phong cả nước triển khai mô hình “Tick xanh trách nhiệm” dựa trên cơ chế niềm tin và sức mạnh thị trường. Cơ quan quản lý đóng vai trò dẫn dắt, điều phối; người tiêu dùng là lực lượng phản biện, giám sát; doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử là chủ thể cam kết và chịu trách nhiệm trước cộng đồng.

THI HỒNG