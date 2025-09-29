Ngành đường sắt phục vụ 1.500 suất ăn miễn phí cho hành khách bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Ngày 29-9, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), nhiều chuyến tàu bị chậm giờ, tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách. Ngành đường sắt đã tổ chức cấp phát 1.500 suất ăn miễn phí trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng trong đêm 28 và sáng 29-9

Suất ăn miễn phí phục vụ hành khách đi tàu sáng ngày 29-9

Cụ thể, các đôi tàu NA1 (Hà Nội – Vinh), NA2 (Vinh – Hà Nội), MR1 (Gia Lâm – Nam Ninh), MR2 (Nam Ninh – Hà Nội) đã tạm dừng khai thác. Trên tuyến Bắc – Nam, mưa lớn, gió mạnh làm cây cối, trụ điện ngã đổ vào đường ray khiến nhiều đoàn tàu buộc phải tạm dừng tại các ga dọc miền Trung từ 22 giờ ngày 28-9. Đến trưa 29-9, tuyến đường sắt Bắc – Nam mới được thông tuyến trở lại.

Tuy nhiên, toàn bộ các chuyến tàu đều bị chậm giờ đến. Để hỗ trợ hành khách trong lúc chờ đợi, các đơn vị vận tải đã chuẩn bị suất ăn miễn phí, đảm bảo điều kiện vệ sinh và phục vụ tận nơi trên tàu. Tính đến 9 giờ sáng 29-9, đã có khoảng 1.500 suất ăn được phát đến tay hành khách.

Đối với những hành khách có vé trên các chuyến tàu bị ngừng, ngành đường sắt tổ chức hoàn vé miễn phí, không thu bất kỳ khoản phí nào. Hành khách có thể trả vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.

Hiện ngành đường sắt tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt và kịp thời thông báo đến hành khách.

BÍCH QUYÊN