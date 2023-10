Nghệ An: Nỗ lực mở đường vào các bản bị cô lập do mưa lũ

Sáng 3 -10, ông La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an và nhân dân địa phương đã mở được đường tạm để vào 5 bản bị cô lập do mưa lũ.