Nghĩa đồng bào trong lũ dữ

Sau những ngày chìm trong cơn “đại hồng thủy”, làng mạc, thị thành ở nhiều tỉnh thành miền Trung ngập trong lớp bùn non. Giữa khung cảnh ấy, tinh thần nghĩa tình của người Việt lại bừng sáng.

Từ lúc lũ lên cho đến lũ rút, từng đoàn quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích, người dân địa phương và đồng bào cả nước cùng phương tiện rầm rập về vùng lũ với đồng bào đang gặp nạn. Từng gói mì tôm, từng cái bánh chưng, bánh mì, chai nước của các lực lượng và đồng bào mang về đưa vội trong dòng lũ xiết.

Nước rút, người người chung tay dọn dẹp, khơi thông đường làng, đẩy bùn non khỏi nhà cửa, trường lớp. Sự sẻ chia ấy đã thổi bùng ngọn lửa đoàn kết, giúp miền Trung kiên cường bước qua gian truân, tiếp tục cuộc sống sau lũ.

PSA Anh1.jpg
Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh dùng ca nô vượt dòng nước lũ để sơ tán hàng trăm người dân các thôn Trường Yên, Trường Phú và Cảnh Trường (phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) đến nơi an toàn trong sáng 31-10
PSA Anh5.jpg
Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng TP Huế) sử dụng dây thừng và ròng rọc tiếp tế đồ ăn cho 107 người dân Ta Lo A Hố (xã A Lưới 1, TP Huế) bị cô lập
PSA Anh10-anh (4).jpg
Người dân chia sẻ nhu yếu phẩm cho nhau tại tổ dân phố Đông Hòa (phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng)
PSA Anh26.jpg
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đưa một du khách nước ngoài ra khỏi vùng ngập tại phường Hội An (TP Đà Nẵng)
PSA Anh31-CUU DAN (1).jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 trắng đêm cứu dân trong lũ dữ ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng)
PSA Anh38.jpg
Chiến sĩ Quân khu 5 tiêu độc, khử trùng ở Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) sau khi bị lũ cô lập 5 ngày liền
PSA Anh41.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và gần 1.000 người dân xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) nỗ lực gia cố 1km sạt lở bờ kè An Lương
NHÓM PHÓNG VIÊN

