Người đàn ông bị lừa 2 tỷ đồng vì cài ứng dụng EVN giả mạo

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 3-8, ông L.V.T. (sinh năm 1970, ngụ TPHCM) bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, dụ dỗ cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”. Sau khi thực hiện xác thực khuôn mặt trên ứng dụng, toàn bộ 2,25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của ông bị chiếm đoạt.

Công an TPHCM làm việc với Lê Đinh Thi. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, PC02 xác định số tiền được chuyển vào tài khoản mang tên Lê Đinh Thi (sinh năm 2002, quê Gia Lai).

Tại cơ quan công an, Thi khai mình bị lôi kéo sang khu vực biên giới làm thuê với lời hứa “lương 1.200 USD/tháng”. Thi được giao giả danh nhân viên điện lực để tiếp cận nạn nhân, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học phục vụ cho các giao dịch lừa đảo. Cơ quan Công an nhận định đây là một mắt xích trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, lợi dụng sự nhẹ dạ và ham lợi của nhiều người để biến họ thành công cụ tiếp tay cho tội phạm.

Từ vụ án này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt hoặc vân tay theo yêu cầu của người lạ. Người dân cũng không nên cài đặt ứng dụng hoặc bấm vào liên kết không rõ nguồn gốc, chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thống như App Store hoặc Google Play. Đặc biệt, cần tỉnh táo trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, bởi thực chất đây là cái bẫy để lôi kéo, biến người dân thành công cụ phục vụ cho hoạt động phạm pháp. Công an TPHCM kêu gọi các bị hại liên quan đến nhóm đối tượng trong vụ việc trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp điều tra, xử lý. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lập tức trình báo cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi.

THU HOÀI