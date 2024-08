Người tiêu dùng đang tăng chi cho thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh

Hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm là nhóm tăng trưởng doanh thu

Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp - WinCommerce cũng thông tin tới báo chí, tại hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, giá trị đơn hàng của người tiêu dùng trong quý 2 ghi nhận tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự thay đổi tích cực trong sức mua của người tiêu dùng.

Theo đại diện WinCommerce, người tiêu dùng hiện đang chi tiêu chủ yếu cho nhóm hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống - chế biến, cụ thể là các mặt hàng thực phẩm khô, bơ sữa trứng, trái cây, rau củ và thịt. "Đây cũng là các nhóm hàng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về doanh thu, cả so với quý trước và cùng kỳ”, đại diện của WinCommerce thông tin.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 của cả nước đạt 528.300 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công thương cho biết, tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,3%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,1%; may mặc tăng 9,1%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 3,4%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 11,2%.

Trong 7 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương tăng so với cùng kỳ năm trước như: Quảng Ninh tăng 10,2%; Đà Nẵng tăng 7,8%; Cần Thơ tăng 7,6%; Hà Nội tăng 6,6%; TPHCM tăng 6,3%.

PHÚC HẬU