Nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá, VN-Index tăng trở lại

Dòng tiền đổ vào thị trường tích cực hơn, kéo VN-Index trong phiên đầu tuần tăng trở lại sau 2 phiên giảm trước đó.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 15-6 tăng tích cực nhờ thanh khoản cải thiện đáng kể. Dù VN-Index chỉ tăng gần 8 điểm, chưa lấy lại mốc 1.800 điểm, nhưng sắc xanh lan tỏa khắp thị trường, số cổ phiếu tăng gấp đôi cổ phiếu giảm. Đà đi lên của thị trường bị kìm hãm đáng kể bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup khi VHM, VIC và VRE đồng loạt giảm, lấy đi hơn 7 điểm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hút được dòng tiền nên bật tăng mạnh mẽ: TCX, VPX, CTS tăng trần; VIX tăng 3,23%, SHS tăng 3,85%, VND tăng 3,51%, VCI tăng 3,6%, SSI tăng 3,44%, MBS tăng 4,17%...

Nhóm “cổ phiếu vua” cũng tăng tích cực, góp phần củng cố đà tăng của VN-Index: TCB tăng 1,44%, SSB tăng 2,06%, EIB tăng 2,17%, STB tăng 1,27%, OCB tăng 1,2%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như nguyên vật liệu, công nghiệp, tiêu dùng đồng loạt tăng. Trong đó, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: HVN, HID, GEL tăng trần; HPG tăng 4,06%, PNJ tăng 4,84%, GMD tăng 4,74%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản đa số nghiêng về sắc xanh: NLG tăng 3,35%, NVL tăng 1,92%, PDR tăng 1,34%, DIG tăng 3,17%, DXG tăng 1,95%... Riêng bộ 3 cổ phiếu Vingroup giảm: VIC giảm 1,48%, VHM giảm 1,87%, VRE giảm gần 1%,

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí chìm trong sắc đỏ: BSR giảm 5,69%, PVS giảm 2,86%, PLX giảm 3,87%, OIL giảm 4,17%, PVD giảm 2,5%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,66 điểm (0,43%) lên 1.799,31 điểm với 209 mã tăng, 95 mã giảm và 67 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 8,42 điểm(2,78%) lên 310,91 điểm với 80 mã tăng, 56 mã giảm và 53 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 25.400 tỷ đồng, tăng 9.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 26.500 tỷ đồng.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 4.330 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung mua cổ phiếu VIC gần 4.486 tỷ đồng, HPG gần 167 tỷ đồng và MWG hơn 138 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN