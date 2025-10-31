Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở đất ở Quảng Ngãi

Chiều 31-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình khắc phục sạt lở đất tại xã Ngọc Linh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà, động viên người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất

Xã Ngọc Linh chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về hạ tầng và cô lập khoảng 400 hộ dân trong nhiều ngày.

Thời gian qua, chính quyền xã Ngọc Linh đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình, vận chuyển hàng cứu trợ tiếp tế cho người dân tại 5 thôn bị cô lập, giúp bà con yên tâm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra thực tế điểm sạt lở tại thôn Làng Mới; thăm, tặng quà, động viên gia đình hộ dân bị thiệt hại nặng.

Làm việc với xã Ngọc Linh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, thiệt hại lớn nhất của Quảng Ngãi trong những ngày vừa qua là sạt lở đất, do đó đề nghị UBND tỉnh trước mắt phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng, đồng thời khắc phục nhanh hạ tầng, gia súc, hoa màu tại các địa phương trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã Ngọc Linh khẩn trương cứu trợ, đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn đang bị cô lập; trong thời gian nhanh nhất phải có giải pháp khắc phục sạt lở, giải quyết việc đi lại cho nhân dân, đảm bảo điều kiện học tập của con em; UBND xã Ngọc Linh cần thống kê ngay thiệt hại, lên phương án hỗ trợ ngay cho nhân dân, có phương án khôi phục sản xuất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra điểm sạt lở
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở
Chuyến xe nghĩa tình do Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, chở 5 tấn nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân xã Ngọc Linh, trong chiều 31-10
HỮU PHÚC

