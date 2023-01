Phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 3-1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 50 tỷ đồng, do Phạm Quốc Hùng (30 tuổi, tại tổ 7, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) cầm đầu.