Phá đường dây cho vay với lãi suất 1.582%/năm

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa đường dây cho vay với lãi suất cao gấp 79 lần mức quy định và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đối tượng ngoại tỉnh đến cư trú tại Đà Nẵng, lập trang Facebook “Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng”, tạo nhiều tài khoản Zalo, phát tờ rơi quảng cáo để dụ dỗ người vay.

Khi có người liên hệ, các đối tượng yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, rồi cho vay từ 4–200 triệu đồng nhưng trừ trước 5–10% “phí dịch vụ” và 2 ngày lãi suất. Người vay phải trả góp hàng ngày vào tài khoản do kẻ cầm đầu quản lý.

Sau quá trình xác minh, theo dõi, ngày 11-9, nhiều tổ công tác đã đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này.

Điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gồm: Chu Đình Huy (sinh năm 1995), Chu Tâm Dương (sinh năm 2003), Chu Hữu Đông (sinh năm 1995) cùng trú xã Vật Lại, TP Hà Nội và Hoàng Khánh Duy (sinh năm 2002, trú xã Cổ Đô, TP Hà Nội). Đây là những đối tượng trực tiếp tham gia cho vay nặng lãi, dưới sự điều hành của kẻ cầm đầu chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Thi Thu Hien”.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, các đối tượng vào Đà Nẵng thuê nhà ở khoảng tháng 4-2025. Tại đây, các đối tượng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng theo 3 “nhánh” khác nhau với lãi suất từ 292% đến 1.582%/năm, cao gấp 79 lần mức quy định. Từ đó, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

PHẠM NGA