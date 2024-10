Phá ổ nhóm cho vay “cắt cổ” với quy mô toàn quốc

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô trên phạm vi toàn quốc.

2 đối tượng Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều địa bàn như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Phú Yên…

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Ổ nhóm này do 2 đối tượng Ngô Quang Duy (sinh năm 1982, trú quận Hồng Bàng) và Vũ Văn Sơn (sinh năm 1991, trú quận Kiến An, cùng TP Hải Phòng) cầm đầu.

Điều tra, xác minh cho thấy, nhóm đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội lập Fanpage “ALO có ngay”, công khai đăng bài với các nội dung cho vay tiền. Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp hoặc thuê người tới trực tiếp địa phương người vay tiền để xác minh, yêu cầu người vay cung cấp thông tin, giấy tờ tùy thân trước khi giao dịch.

Mức lãi suất các đối tượng đưa ra cho bị hại lên tới 10.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 365%/năm. Điều đáng nói là, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay, lãi suất bảo đảm… để trừ từ 20% đến 30% tổng số tiền cho nạn nhân vay, nhưng không thông báo trước cho bị hại. Sau đó, hàng ngày, người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Cơ quan công an xác định, đã có hàng trăm bị hại bị lôi kéo tham gia vay tiền từ các đối tượng trên và hầu hết đều mất khả năng trả nợ chỉ sau một thời gian ngắn vay tiền.

Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ (đầu tháng 10), ổ nhóm của Duy và Sơn đã cho gần 100 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Phú Yên… vay hơn 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

DUY CƯỜNG