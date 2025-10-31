Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối Mặt trận trong mô hình mới

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Cùng dự có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc đề ra 10 mục tiêu, 12 chỉ tiêu cụ thể và 3 công trình, đề án trọng điểm, tập trung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng xã Xuyên Mộc phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: TRÚC GIANG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà MTTQ xã Xuyên Mộc đạt được thời gian qua, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.

Xã Xuyên Mộc có gần 27.000 dân. Đây là địa bàn gắn kết với các công trình trọng điểm như: sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đặc biệt là tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, mở ra nhiều cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch.

Từ đặc điểm đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương bám sát thực tiễn, dữ liệu dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội để xây dựng chương trình, kế hoạch, phương hướng công tác sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen đến các tập thể xuất sắc trong công tác mặt trận. Ảnh: TRÚC GIANG

Nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc cần đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu và thấy rõ mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều hướng đến phục vụ nhân dân, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

MTTQ cần làm tốt vai trò cầu nối, tiếp nhận và phối hợp xử lý kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ xã cần nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, duy trì các diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; đồng thời phát huy chất lượng hoạt động của Ban tư vấn MTTQ trong việc kiến nghị, đề xuất chính sách sát thực tiễn.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc trao bằng khen đến các tập thể xuất sắc trong công tác mặt trận. Ảnh: TRÚC GIANG

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, MTTQ cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối Mặt trận trong mô hình mới, cùng chung một mục tiêu với nhiều tổ chức thành viên tham gia. Mặt trận phải là đầu mối điều phối chung, đảm bảo các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo...

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị MTTQ xã tập trung xây dựng các khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, phấn đấu đưa Xuyên Mộc trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

“Thước đo quan trọng nhất không đến từ những con số tăng trưởng, mà là chất lượng cuộc sống thật sự của người dân, từ nhà ở, thu nhập, giao thông, đến môi trường sống an toàn, trong lành và cơ hội phát triển của từng cá nhân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc nhiệm kỳ mới. Ảnh: TRÚC GIANG

Đại hội đã hiệp thương cử 50 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Huỳnh Quang Duy được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuyên Mộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

