Phát triển bền vững từ chuyển đổi số và kinh tế xanh

Ngày 30-9, Đại học Đông Á phối hợp cùng Viện Công nghiệp Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (AIIT) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở TP Đà Nẵng”.

Hội thảo quy tụ 7 báo cáo là các nghiên cứu, phân tích và đề xuất, khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hoạt động chuyển đổi số trong các lĩnh vực tại Đà Nẵng và các khu vực

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, công nghệ và giáo dục của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, với định hướng chiến lược xây dựng đô thị thông minh, xanh và phát triển bền vững.

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Á cho biết, năm 2024, kinh tế số Việt Nam đã đóng góp gần 19% GDP, với tốc độ tăng trưởng hơn 20%/năm. Cả nước hiện có gần 48.000 doanh nghiệp số và đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử toàn cầu kể từ năm 2022. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của chuyển đổi số như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Đinh Thành Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á phát biểu tại hội thảo

Theo chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, Việt Nam hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử; đồng thời, kinh tế số sẽ chiếm gần 1/3 GDP, phát triển trên ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Từ năm 2019, Đại học Đông Á và Viện AIIT đã mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ mới, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, với nhiều dự án mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương.

Hội thảo lần này quy tụ 7 báo cáo chuyên đề, tập trung vào các chủ đề mang tính nền tảng như: hạ tầng internet, thị trường tín chỉ carbon, logistics xanh, số hóa di sản địa chất và phát triển nguồn nhân lực số.

Trong tham luận về cải thiện hạ tầng internet tại Đà Nẵng, nghiên cứu viên Kimihiko Nagata (Viện AIIT) đánh giá, hiện thành phố mới chỉ có các điểm PoP của mạng phân phối nội dung (CDN) nhưng chưa có các Trạm trao đổi Internet (Internet Exchange - IX) hoạt động hiệu quả. Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng quan trọng đang được triển khai như: tuyến cáp ngầm SJC2 (Quy Nhơn, dự kiến vận hành 7-2025), tuyến ALC (Đà Nẵng, quý I-2026), hệ thống cáp quang VSTN (Đà Nẵng, từ tháng 4-8-2025) và một trung tâm dữ liệu quy mô 8 MW đang được quy hoạch, việc xây dựng hệ thống IX là rất cần thiết để tăng cường kết nối quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp giữa các nhà mạng, đơn vị khai thác CDN và các bên liên quan.

Ở lĩnh vực môi trường và năng lượng, nghiên cứu viên Kazuya Takano đề xuất áp dụng công nghệ blockchain cho thị trường tín chỉ carbon tự nguyện nhằm tăng tính minh bạch, giảm chi phí và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, các sở ngành, viện nghiên cứu quốc tế, doanh nghiệp công nghệ cùng giới học giả và sinh viên

Với ngành logistics, nghiên cứu viên Takero Sakakibara đề xuất phát triển Đà Nẵng thành cảng tiên phong trong khu vực ASEAN cung cấp nhiên liệu xanh – đặc biệt là methanol không phát thải. Đây được xem là giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh, thu hút các hãng vận tải quốc tế hướng đến mục tiêu giảm phát thải toàn cầu.

Ở lĩnh vực văn hóa – địa chất, nghiên cứu của TS. La Dương Hải (Đại học Đông Á) phân tích tiềm năng khai thác giá trị di sản địa chất bãi rêu Nam Ô thông qua số hóa dữ liệu địa lý, giám sát ven biển, du lịch ảo, công nghệ thực tế tăng cường (AR/VR)... nhằm đưa bãi rêu Nam Ô trở thành “tài sản tự nhiên – kỹ thuật số”, gắn với chiến lược phát triển cảng biển, du lịch sáng tạo và kinh tế số tại địa phương.

Ngoài ra, hội thảo còn ghi nhận một số đề xuất mang tính chiến lược như xây dựng mô hình SEZ – khu tri thức luận đặc biệt dựa trên hệ thống vật lý – không gian mạng tiên tiến, cùng các khuyến nghị về phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện trong thời kỳ mới.

XUÂN QUỲNH