Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc, vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 25-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài về tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi làm việc, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện tại Việt Nam bày tỏ vui mừng được về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất bầu với số phiếu tuyệt đối; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước và các quyết định được Đại hội XIV của Đảng thông qua sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới và tạo động lực quan trọng cho sự tiến bộ toàn diện về kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của Đại hội và đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế; khẩn trương có kế hoạch tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, khắc họa rõ nét đường lối ngoại giao của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; chủ động chiến lược trong công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình thế giới để dự báo trúng, đúng, kịp thời, chính xác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ các điểm mới, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vừa được thông qua. Về đối ngoại, hội nhập quốc tế, Đại hội đã đề ra những quan điểm lớn mang tính chiến lược: xác định cùng với quốc phòng, an ninh, “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”; nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, coi đây là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, tăng cường hợp tác quốc tế nhưng giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc; khẳng định mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, thể hiện rõ tâm thế mới, ý chí và khát vọng mới của dân tộc Việt Nam sau 40 năm đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tới đây, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài khẩn trương, nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt trong các cấp ủy, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của mỗi một địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài phải phát huy vai trò tiên phong trong nắm bắt, dự báo tình hình nhanh nhạy, chính xác, không chỉ là các xu thế bên ngoài mà cả tình hình địa bàn, phải có hiểu biết sâu sắc nhân tố tác động đến triển khai chính sách của các nước; chủ động tham mưu, đóng góp cho việc nhận diện, hóa giải các thách thức từ sớm, từ xa, đồng thời tranh thủ các cơ hội, không để lỡ thời cơ trong thúc đẩy hợp tác thực chất với các nước. Các cơ quan đại diện phải tích cực, chủ động hơn nữa trong phát huy vai trò kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trực tiếp đóng góp cho việc thực hiện 11 công nghệ chiến lược, triển khai các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trên cơ sở thế và lực mới của đất nước, các cơ quan đại diện phải thể hiện được hình ảnh một nước Việt Nam mới, sẵn sàng đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế. Đây là một điểm mới, rất quan trọng của Đại hội XIV của Đảng. Việt Nam không chỉ thể hiện là nước tiếp nhận mà còn đóng góp, sẵn sàng đi đầu trong các lĩnh vực, tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững, an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo quốc tế, thể hiện vai trò là một nhân tố tích cực...

TRẦN BÌNH