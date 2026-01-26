Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Ngươn Quân; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt quá trình công tác và sinh hoạt Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông (bên phải) cùng Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đặng Quốc Toàn (bên trái) tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Nhiêu Lộc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Trần Ngươn Quân tiếp tục sống vui, sống khỏe, đóng góp cho Chi bộ, luôn là tấm gương tiêu biểu để thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Đặng Minh Thông ân cần hỏi thăm sức khoẻ đồng chí Trần Ngươn Quân. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Đảng ủy phường Nhiêu Lộc tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đối với đồng chí Trần Ngươn Quân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe đối với các đối tượng, trong đó có đảng viên cao tuổi. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác phát triển Đảng từ nguồn tại khu phố, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đảng viên phù hợp.

Chia sẻ tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngươn Quân bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy TPHCM và Đảng ủy phường Nhiêu Lộc. Đồng chí chia sẻ niềm vinh dự khi được đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, xem đây là sự ghi nhận của Đảng và là phần thưởng cao quý nhất đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của người đảng viên.

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo phường Nhiêu Lộc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Trần Ngươn Quân (sinh năm 1934, tại xã phường Tam Bình, TPHCM) sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước. Đồng chí tham gia thư ký thiếu nhi cứu nước khi vừa tròn 13 tuổi. Từ tháng 12-1954, đồng chí được giao nhiệm vụ tập kết ra Bắc giữ các nhiệm vụ như đội phó, đội trưởng sản xuất nông trường Thanh Hà, Hòa Bình, Ủy viên Công đoàn cơ sở, Thường vụ Đoàn Thanh niên, Bí thư chi bộ Đảng ủy viên nông trường. Đến năm 1967, đồng chí được tổ chức cử đi đào tạo học tập tại trường Đại học Kinh tế Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí lần lượt công tác tại Trung ương Cục miền Nam, Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, Công ty Liên doanh dầu ăn Golden Hope Nhà Bè, Công ty dầu thực vật Việt Nam. Khi nghỉ hưu, đồng chí về sinh hoạt tại địa phương, tiếp tục tham gia các hoạt động tại địa phương.

CẨM NƯƠNG