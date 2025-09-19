Phường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn

Với quy mô dân số hơn 208.000 người, nhu cầu việc làm rất lớn, phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho người lao động.

Ngày 19-9, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao đổi với doanh nghiệp

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu cho biết, phường nằm ở cửa ngõ phía Đông của TPHCM, với hệ thống giao thông thuận tiện, đa dạng. Trên địa bàn phường có Khu Công nghệ cao TPHCM. Do đó, phường Tăng Nhơn Phú định hướng phát triển kinh tế theo hướng phát triển công nghệ cao, sáng tạo, hình thành mô hình Khu công nghệ cao - Đô thị - Thương mại dịch vụ. Địa phương cũng tập trung cho công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế đêm, kinh tế ven sông. UBND phường Tăng Nhơn Phú mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để kinh tế phường tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến

Tại hội nghị, UBND phường đã thông tin tổng quan tình hình kinh tế - xã hội phường; thông tin 2 Đồ án quy hoạch phân khu và các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp băn khoăn về chính sách đấu thầu qua mạng; quan tâm đến quy hoạch của phường; đồng thời kiến nghị phường triển khai các giải pháp giảm kẹt xe, ngập nước trên địa bàn để tạo thuận lợi cho lưu thông, thúc đẩy kinh tế phát triển. Doanh nghiệp cũng mong muốn địa phương hỗ trợ doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tổ chức chương trình kết nối thương mại...

Đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất địa phương hỗ trợ doanh nghiệp và người dân hoà nhập với công nghệ mới; tiếp tục minh bạch quy hoạch và các dự án đầu tư để doanh nghiệp có thể tham gia. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế đêm…

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị

Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, phường có quy mô dân số hơn 208.000 người, nhu cầu việc làm rất lớn. Do đó, phường luôn nỗ lực tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phát triển, tạo việc làm cho người lao động. Bí thư Đảng ủy phường khẳng định sẽ cầu thị, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp; luôn chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Dịp này, Hội Doanh phường Tăng Nhơn Phú đã ra mắt. Hội hoạt động dưới sự quản lý của UBND phường và trực thuộc Hội Doanh nghiệp Đông Sài Gòn. Đại hội Hội Doanh phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 thành viên, Ban Thường trực gồm 12 thành viên. Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại N.I.D, được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường.

THU HƯỜNG