Phường Xuân Hòa triển khai thí điểm mô hình “bác sĩ gia đình”

Ngày 30-3, UBND phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trạm Y tế của phường.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trạm Y tế của phường. Ảnh: NHX

Ông Lưu Quốc Hải, Trưởng phòng Kế toán tổng hợp thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trạm Y tế phường Xuân Hòa kể từ ngày 1-4-2026. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa chia sẻ: “Tôi kỳ vọng đồng chí Lưu Quốc Hải sẽ lãnh đạo Trạm Y tế phường ngày càng phát triển, phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, nhanh chóng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình y tế cơ sở kiểu mẫu”.

Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: NHX

Được biết, vừa qua phường Xuân Hòa đã triển khai thí điểm mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình" với sự hợp tác chuyên môn của các bệnh viện lớn của TPHCM như: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Viện Pasteur TPHCM.

Sự hợp tác này nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại chỗ, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chuyên khoa sâu ngay tại cơ sở. Đây cũng là nền tảng để triển khai thí điểm mô hình “bác sĩ gia đình” đầu tiên tại TPHCM.

NGUYỄN HIỀN

