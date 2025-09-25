Podcast bản tin tối 25-9: Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 25-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân; Đồng chí Nguyễn Văn Được: Lập các "đội đặc nhiệm" về cầm tay chỉ việc cho cấp xã; Tháng 12, thông xe kỹ thuật hơn 41km đường Vành đai 3 TPHCM; Khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông; Bão số 9 (Ragasa) tan thành vùng áp thấp; Giá xăng dầu quay đầu giảm từ 15 giờ chiều 25-9; Thai phụ được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

