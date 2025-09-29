Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 29-9: Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Podcast bản tin tối 29-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chuyên gia khí tượng bác bỏ tin giả về bão Paolo; Dự báo thời tiết đêm 29-9: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở nhiều khu vực; Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển; Clip xô đẩy hỗn loạn giành suất mua căn hộ: Cơ quan chức năng vào cuộc; Giá vàng miếng SJC lên 136,5 triệu đồng/lượng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

thời tiết mưa mưa dông cơn bão Biển Đông bão Bualoi tin giả về bão Chủ tịch nước Lương Cường chính sách đối ngoại Việt Nam Nga điện bị rò rỉ mưa bão tử vong HĐND TPHCM khóa X nghị quyết chủ trương Thành ủy TPHCM phát triển TPHCM khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số giành giật lấy phiếu mua căn hộ dự án thương mại phường Bình Dương TPHCM mua bán căn hộ bệnh lây truyền qua đường tình dục Bệnh viện Da liễu TPHCM HPV virus

