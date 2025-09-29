Podcast bản tin tối 29-9: Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga

Podcast bản tin tối 29-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chuyên gia khí tượng bác bỏ tin giả về bão Paolo; Dự báo thời tiết đêm 29-9: Cảnh báo mưa dông, lốc, sét ở nhiều khu vực; Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Biến cơ chế đặc thù thành động lực đặc biệt để phát triển; Clip xô đẩy hỗn loạn giành suất mua căn hộ: Cơ quan chức năng vào cuộc; Giá vàng miếng SJC lên 136,5 triệu đồng/lượng...