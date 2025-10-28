Quảng Ngãi: Quả đồi sạt lở, cô lập 5 thôn

Ngày 28-10, lãnh đạo Đảng ủy xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 1 giờ cùng ngày, tại khu vực núi thuộc thôn Ngọc Nang xuất hiện tiếng nổ lớn, sau đó xảy ra sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi cả một phần quả đồi xuống khu vực đường làng Mới, làm đứt tuyến giao thông chính phục vụ đi lại của người dân ở 5 thôn, gây cô lập hoàn toàn.

Khu vực bị sạt lở

Clip hiện trường vụ sạt lở

Khu vực sạt lở có quy mô lớn, kéo dài cả km tính từ điểm sạt đầu đến điểm cuối, bề rộng trung bình từ 50m đến 100m. Khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối, khi sạt trượt, vùi lấp một số tài sản, hoa màu của người dân. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Vị trí sạt lở lớn

Hiện lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, không cho người dân tiếp cận khu vực sạt lở do nguy cơ tiếp tục sụt trượt. Năm thôn bị cô lập gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xã Úa, Tu Răng và Mô Po, với khoảng 300 hộ, gần 700 nhân khẩu.

Hiện mực nước trên sông suối xã Ngọc Linh lên cao, ảnh hưởng đến người dân

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho biết hiện tuyến đường lên 5 thôn nói trên đều bị chia cắt, địa phương lo ngại người dân có thể thiếu thực phẩm trong những ngày tới. Lãnh đạo xã đang tính phương án trích kinh phí dự phòng để mua lương thực, đồng thời huy động lực lượng khỏe mạnh gùi hàng, băng qua khu vực sạt lở đưa vào cho các hộ dân bị cô lập.

HỮU PHÚC