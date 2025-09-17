Xã hội

Quảng Ngãi: Liên tiếp 2 trận động đất trong buổi sáng

SGGPO

Chỉ trong sáng 17-9, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra liên tiếp 2 trận động đất. May mắn, các trận động đất không gây ra rủi ro thiên tai.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 2 giờ 26 phút 57 giây, ngày 17-9, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,847 độ vĩ Bắc, 108,245 độ kinh Đông), tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

vị trí.jpg
Vị trí chấn tiêu trận 2 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: nguồn igp-vast.vn

Trận 2 xảy ra vào 2 giờ 31 phút 8 giây cùng ngày cũng tại xã Măng Bút, trận động đất có độ lớn 3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,845 độ vĩ Bắc, 108,263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Các trận động đất này không gây ra rủi ro thiên tai.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

Măng Bút Quảng Ngãi động đất tin báo cảnh báo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn