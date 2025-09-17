Quảng Ngãi: Liên tiếp 2 trận động đất trong buổi sáng

Chỉ trong sáng 17-9, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra liên tiếp 2 trận động đất. May mắn, các trận động đất không gây ra rủi ro thiên tai.

Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 2 giờ 26 phút 57 giây, ngày 17-9, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,847 độ vĩ Bắc, 108,245 độ kinh Đông), tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Vị trí chấn tiêu trận 2 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: nguồn igp-vast.vn

Trận 2 xảy ra vào 2 giờ 31 phút 8 giây cùng ngày cũng tại xã Măng Bút, trận động đất có độ lớn 3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,845 độ vĩ Bắc, 108,263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Các trận động đất này không gây ra rủi ro thiên tai.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

NGUYỄN TRANG