Quảng Ngãi muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng

Sau khi sáp nhập với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích lớn thứ 5 cả nước, sở hữu hai sân bay, cảng nước sâu, nhà máy lọc hóa dầu, các khu công nghiệp, dự án gang thép hàng tỷ USD, cùng nguồn thủy điện và dược liệu quý như sâm Ngọc Linh. Với vị trí địa lý thuận lợi cho logistics, tiềm năng phát triển kinh tế biển và du lịch, Quảng Ngãi đang nổi lên như cực tăng trưởng mới của khu vực.

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 5 cả nước. Kinh tế khởi sắc kéo theo nhiều cơ hội việc làm, an sinh xã hội; thay vì phải rời quê lập nghiệp, ngày càng nhiều người trẻ Quảng Ngãi chọn ở lại để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và gắn kết chuỗi giá trị sản xuất, Quảng Ngãi đang nỗ lực thu hút doanh nhân, đặc biệt là những người con xa quê, trở về đầu tư. Đây là nhu cầu thiết yếu ở cả hai phía gồm chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nhân.

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, địa phương xác định trọng tâm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số, những mảng Quảng Ngãi còn thiếu và rất cần phát triển. Chính quyền tỉnh đang nhìn lại cách làm, sẵn sàng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, cùng đồng hành để phát triển.

THI HỒNG