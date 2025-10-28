Quảng Ngãi: Dùng thiết bị bay không người lái cứu trợ tài xế bị cô lập trên đèo Lò Xo

Ngày 28-10, anh Hồ Đắc Diện, thành viên Đội SOS đèo Lò Xo (chuyên cứu nạn trên đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho các tài xế, phụ xe đang bị cô lập trên đèo Lò Xo, khu vực giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Clip dùng thiết bị bay vận chuyển hàng cứu trợ cho tài xế bị cô lập

Dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển hàng cứu trợ tài xế bị cô lập

Theo Đội SOS đèo Lò Xo, do đèo sạt lở nặng, việc đi bộ băng qua khu vực nguy hiểm để tiếp tế gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, từ chiều cùng ngày, đội đã mượn một thiết bị bay của người dân địa phương (thường dùng để tưới cà phê, sầu riêng), để vận chuyển đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm lên đèo.

Đến 17 giờ 45 phút, thiết bị bay đã thực hiện 5 chuyến tiếp tế, mỗi chuyến chở từ 30 đến 50kg hàng hóa, thực phẩm, nước uống. Đội đang tiếp tục chuẩn bị chuyến vận chuyển cuối cùng trong ngày, mang cơm do người dân hỗ trợ, gửi lên cho các tài xế. Dự kiến, nếu sạt lở chưa được khắc phục trong ngày mai, đội sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị bay để vận chuyển hàng cứu trợ.

Thiết bị bay chở hàng cứu trợ

Như đã phản ánh, từ ngày 26-10, sạt lở xảy ra trên đèo Lò Xo khu vực TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi, gây chia cắt giao thông, làm khoảng 35 xe với 50 người bị kẹt lại nhiều ngày trên đèo.

Trong hai ngày qua, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trạm CSGT Ngọc Hồi, Đảng ủy xã Đăk Plô cùng Đội SOS đèo Lò Xo đã nỗ lực lội bùn băng qua khu vực sạt lở để tiếp tế lương thực cho các tài xế bị cô lập.

Thiết bị bay không người lái được trưng dụng để cứu trợ

HỮU PHÚC