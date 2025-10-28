Quảng Ngãi: khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông

Sáng 28-10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đi kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24C. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các nhà thầu quản lý khẩn trương triển khai xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24C

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Bồng, đến sáng 28-10, tại địa phương tiếp tục xảy ra sạt lở tại 3 điểm gồm đỉnh Eo Tà Mỏ (tổ 4, thôn Môn) thuộc tuyến QL 24C; tuyến đường tổ 2, thôn Trà Lạc và tuyến đường tổ 3, thôn Trà Xanh.

Ngay sau đó, UBND xã phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan tổ chức khắc phục sạt lở tuyến QL 24C. Riêng đối với các tuyến đường nhỏ, UBND xã Thanh Bồng đã huy động nhân dân trong thôn cùng lực lượng Đội xung kích phòng chống thiên tai xã đã thông tuyến, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra khắc phục sạt lở trên tuyến QL 24C

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra giám sát những điểm có nguy cơ cao sạt lở. Cắm biển cảnh báo và tổ chức chốt chặn tại các điểm sạt lở, khắc phục sạt lở, tránh ách tắc giao thông.

Sạt lở trên tuyến QL 24C

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khắc phục đảm bảo giao thông trên tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm giao thông thông suốt; kịp thời khắc phục, xử lý các điểm sạt lở mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện và người dân đi lại. Đồng thời, chủ động cắm biển cảnh báo từ xa để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp có những sự cố lớn xảy ra, các lực lượng quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan cần phối hợp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu chính quyền cơ sở cần nắm chắc địa bàn, thông tin tuyên truyền cho người dân, chủ động sơ tán, đảm bảo nơi ở, thực hiện an toàn giao thông.

Tuyến QL 24C đã thông suốt. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Trong đêm, các lực lượng chức năng triển khai thông tuyến. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Ông Hồ Văn Tự, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thanh Bồng, cho biết: địa phương đã khắc phục xong điểm sạt lở tại đỉnh Eo Tà Mỏ (tổ 4, thôn Môn), đây là tuyến đường huyết mạch của xã trên Quốc lộ 24C. Trước đó, từ ngày 26 đến 27-10, khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Khắc phục sạt lở tại thôn Cát, xã Thanh Bồng. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Địa phương cũng tổ chức sơ tán 9 hộ dân với 43 nhân khẩu bị ảnh hưởng do sạt lở xảy ra gần nhà ông Hồ Văn Tiến (tổ 7, thôn Gỗ) đến ở xen ghép với các hộ dân để đảm bảo an toàn.

Clip: Huy động các lực lượng khắc phục sạt lở ở tổ 7, thôn Gỗ. UBND xã Thanh Bồng cung cấp

Khắc phục sạt lở tại thôn Cát, xã Thanh Bồng. Ảnh: UBND xã Thanh Bồng

Địa phương cũng đã dự trữ lương thực như gạo, nước uống, mì tôm tại 12 thôn trên địa bàn xã; trong trường hợp các thôn bị chia cắt, cô lập sẽ xuất cấp ngay cho người dân.

CSGT vượt sạt lở tiếp tế tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo Sáng 28-10, đoàn công tác khoảng 35 người gồm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi; Trạm CSGT Ngọc Hồi, Đảng ủy xã Đăk Plô và Đội SOS đèo Lò Xo tổ chức, đã vượt qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm để tiếp tế lương thực cho các tài xế đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh Quảng Ngãi - Đà Nẵng). Đoàn cứu trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo vào sáng ngày 28-10 Dưới mưa lớn, đất đá ngổn ngang, đoàn công tác phải băng qua nhiều đoạn trơn trượt để đưa cơm nóng, mì gói, lương khô, sữa… đến tay các tài xế. Sau 3 giờ cứu trợ, đoàn hoàn thành nhiệm vụ và rút khỏi hiện trường. Đoàn công tác băng qua vị trí sạt lở để cứu trợ Đây là đợt cứu trợ thứ hai liên tiếp trong hai ngày do lực lượng chức năng Quảng Ngãi tổ chức nhằm hỗ trợ các tài xế mắc kẹt. Lội bùn qua những vị trí sạt lở Lực lượng chức năng luồn qua các khe nước để tiếp cận hiện trường Thượng tá Dương Văn Khôi, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các tài xế rất xúc động khi nhận được tiếp tế giữa lúc bị cô lập nhiều ngày. Phòng CSGT tiếp tục phối hợp địa phương cung cấp lương thực, nước uống đến khi thông tuyến. Phân chia thực phẩm để mang cứu trợ Theo Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô A Sô Lai, các điểm sạt lở kéo dài, nặng nhất phía Đà Nẵng. Chính quyền đang kiến nghị sớm mở thông một làn phía Quảng Ngãi để giải tỏa phương tiện an toàn. CSGT Quảng Ngãi thăm hỏi một em nhỏ bị mắc kẹt với người thân trên đèo Trước đó, từ ngày 26-10, sạt lở trên đèo Lò Xo khiến khoảng 35 xe với 50 người bị kẹt lại nhiều ngày.

* Liên quan đến khắc phục thiên tai, sau khi nước trên sông Trà Bồng rút, các cán bộ, chiến sĩ công an, ban chỉ huy quân sự xã Đông Trà Bồng đã khẩn trương dọn dẹp cây cối, rác mắc trên thành cầu.

Các lực lượng ra quân dọn dẹp cây cối trên cầu Phú Giang. Ảnh: Công an xã Đông Trà Bồng

* Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đến hiện tại, 10 người dân đi rừng vẫn ở lán trại, giữ liên lạc với gia đình, UBND xã bố trí lương thực hỗ trợ.

Clip: Dùng dây thừng tiếp tế lương thực cho 10 người dân đi rừng. UBND xã Cà Đam cung cấp

Vào sáng ngày 26-10, 10 người dân tại thôn Trường Biện, xã Cà Đam đi làm cỏ rừng keo tại tổ 2, thôn Trà Ót. Vì trời mưa to, nước suối lớn nên đã dựng lán trại, trú lại không về nhà, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Cà Đam đã kịp thời vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, mắm, muối… để hỗ trợ cho 10 người sử dụng đủ trong 4 – 5 ngày tới.

Dùng dây thừng tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân bên kia suối. Ảnh: UBND xã Cà Đam

Dòng suối chảy xiết khiến việc tiếp cận trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ phải căng dây thừng băng qua suối, buộc từng túi lương thực rồi kéo qua từng chuyến một.

Ông Nguyễn Văn Danh cho biết: Đến ngày 28-10, cả 10 người vẫn còn ở lán trại và thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, chính quyền địa phương.

Khảo sát thực tế khu vực xung quanh nơi người dân tạm trú. Ảnh: UBND xã Cà Đam

NGUYỄN TRANG - HỮU PHÚC