Quảng Ngãi: Tiếp tế lương thực, nước uống cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Chiều 27-10, Đội CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Tổ SOS đèo Lò Xo (chuyên cứu hộ tai nạn trên đèo) tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống cho khoảng 50 tài xế và phụ xe đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo.

Clip tiếp tế lương thực, nước uống cho người mắc kẹt

Thành viên Đội SOS đèo Lò Xo tiếp tế lương thực cho tài xế

Trước đó, từ chiều 26-10, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn trên đèo Lò Xo bị sạt lở nghiêm trọng, khiến 37 xe tải với hơn 50 người bị kẹt giữa các điểm sạt lở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Khu vực này nằm giữa rừng, không có nhà dân, việc nấu nướng, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Để giúp đỡ tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo, Đội CSGT Ngọc Hồi và Tổ SOS đèo Lò Xo quyết định tiếp tế lương thực, thực phẩm. Khoảng 10 giờ 30, ngày 27-10, 12 thành viên Tổ SOS đèo Lò Xo đã vượt qua đoạn sạt lở dài khoảng 200m, nhiều vị trí bùn lún đến ngang bụng, để mang theo bánh mì, mì tôm, lương khô, sữa và nước cho các tài xế. Dù trời vẫn mưa, nguy cơ sạt lở cao, lực lượng tiếp tế vẫn nỗ lực đưa thực phẩm đến nơi an toàn.

Đội SOS tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo, cho biết khi đoàn đến nơi, các tài xế và phụ xe xúc động vì từ tối hôm qua đến sáng chưa có thức ăn. Các thành viên tổ chức cấp phát thức ăn, thực phẩm, nước uống, và rời khỏi vị trí sạt lở lúc 13 giờ cùng ngày.

Đội SOS băng qua vị trí sạt lở để tiếp tế tài xế

Trạm CSGT Ngọc Hồi cấp phát nước cho tài xế đang chờ trên đèo

HỮU PHÚC