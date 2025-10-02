Pháp luật

Quảng Trị: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng

SGGPO

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại, cùng 2 khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn.

Quảng Trị: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng

Trước đó, rạng sáng 20-9, lực lượng công an bất ngờ bao vây, bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú thôn Đồng Tư, xã Trường Ninh), được xác định là kẻ cầm đầu đường dây. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 vali chứa 12 túi nilon, trong đó 11 túi chứa ma túy dạng cục và 1 túi chứa hạt nghi ma túy tổng hợp.

1000027785.jpg
Số ma túy và 2 khẩu súng bị thu giữ

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm khoảng 70.000 viên hồng phiến, 718 viên nén màu xanh, 2 bánh heroin, 2kg ketamin, 954 viên thuốc lắc, 300g ma túy đá, 100 gói “nước vui”, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc buôn bán như cân tiểu ly, máy dập bao bì.

1000027783.jpg
Đối tượng Trần Văn Huy (giữa)

Đây được đánh giá là vụ án ma túy quy mô lớn nhất bị triệt phá tại Quảng Trị từ đầu năm 2025 đến nay. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích trong đường dây.

Tin liên quan
MINH PHONG

Từ khóa

Thôn Đồng Tư Trường Ninh Trần Văn Huy Cân tiểu ly 300g Thuốc lắc Vali Bao vây Cầm đầu Đường dây

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn