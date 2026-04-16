Saigon Co.op nhận bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tại lễ trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã và Mai An Tiêm năm 2026 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, Saigon Co.op vinh dự được trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc. Ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị nhận bằng khen từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (ảnh). Ngoài ra, đại diện Saigon Co.op khu vực phía Bắc cũng nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức.

Trải qua hơn 36 năm phát triển, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, vận hành minh bạch, hiệu quả và gắn với lợi ích cộng đồng. Không chỉ là hệ thống phân phối hàng đầu, Saigon Co.op còn đóng vai trò cầu nối đưa hàng Việt vào chuỗi bán lẻ hiện đại, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Trong giai đoạn mới, Saigon Co.op xác định đẩy mạnh chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, đơn vị tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp nhằm mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa thương hiệu hợp tác xã vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

PHƯƠNG LAN