Sân bay, bến xe bắt đầu quá tải

Máy bay, xe khách tăng chuyến

Lúc 1 giờ sáng, tại các quầy làm thủ tục (check-in), số lượng người xếp hàng chờ đã tăng đáng kể dù đến 3 giờ 30 chuyến bay đầu ngày mới cất cánh.

Lực lượng an ninh đã tăng cường nhân sự để hỗ trợ hành khách nhưng vẫn có thời điểm, các cổng kiểm tra an ninh bị quá tải. Hệ thống check-in, các hãng hàng không đã triển khai thêm nhân viên hướng dẫn và khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến để giảm áp lực tại quầy.

Hành khách đến sân bay rất sớm vì sợ trễ chuyến. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 22-1, phục vụ khoảng 982 chuyến bay với tổng số 141.583 hành khách. Trong đó có 336 chuyến bay quốc nội đi, tương đương 89.341 hành khách. Năm nay rất đông hành khách chọn chuyến bay đêm và rạng sáng.

Các chuyến bay lúc 3 giờ 30 và 5 giờ 30 thường ít trễ chuyến, đường dẫn đến sân bay cũng thông thoáng hơn. Để đảm bảo không trễ giờ bay, hành khách nên đến trước giờ bay ít nhất 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế và 2 giờ đối với bay nội địa. Cục Hàng không Việt Nam và các hãng bay tăng thêm 14 máy bay, nâng tổng số lên 212 chiếc.

Vietnam Airlines khai thác 1.500 chuyến bay đêm, Vietjet Air có 1.590 chuyến, tập trung các đường bay TPHCM đi miền Bắc và miền Trung. So với tuần trước, các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 586 chuyến bay, tương ứng số lượng ghế cung ứng khoảng 134.800 ghế từ nay đến ngày 12-2. Hầu hết chuyến bay bổ sung cho các đường bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Trong đó, các chặng được bổ sung nhiều nhất là: Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chặng TPHCM - Hà Nội tăng 89 chuyến, chặng Hải Phòng - TPHCM tăng 43 chuyến.

Ngày 22-1, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết, sẽ tổ chức chương trình đồng hành, hỗ trợ người dân về quê đón tết. Theo đó, từ ngày 22-1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), Trạm CSGT Hàm Tân đã dựng rạp làm nơi để tặng nước, thực phẩm cho bà con dừng chân nghỉ ngơi trên đường về quê đón tết. Trong ngày 22-1, trên quốc lộ 1A, nhiều người dân bắt đầu di chuyển về quê, nhiều trường hợp cả gia đình gồm 3 thành viên (trong đó có trẻ em) phải đèo nhau trên một chiếc xe máy và mang nhiều hành lý khi di chuyển.

Trong ngày 22-1, lượng khách tại các bến xe đã có dấu hiệu tăng cao. Bến xe Miền Tây tăng vọt gần 8.000 khách so với hôm trước, ước tính phục vụ 43.470 lượt khách do đó đơn vị chuẩn bị khoảng 1.610 chuyến xe chạy xuyên suốt 24/24.

Bến xe Miền Đông mới đón khoảng 7.965 lượt khách tương đương 330 chuyến xe. Hiện các đơn vị vận tải đang xin bổ sung xe để đảm bảo nhu cầu đi lại. Nhà xe Phương Trang cho biết, đã 3 lần tăng cường vé cho các tuyến xuất phát từ TPHCM về miền Trung do lượng khách tăng vọt. Lượng khách tại Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) cũng tăng cao vì vậy bến xe chuẩn bị 600 phương tiện để phục vụ 17.140 hành khách. Tương tự, đại diện Bến xe An Sương và Bến xe Ngã tư Ga cũng cho biết lần lượt có khoảng 5.084 và 5.300 lượt khách vào bến, tăng bình quân 1.000 - 2.000 khách so với hôm trước.

Ùn ứ ở các cửa ngõ

Ghi nhận trong ngày 22-1, mật độ giao thông tại một số tuyến đường trong thành phố tăng cao. Tuyến đường Võ Thị Sáu, quận 3 hướng về ga Sài Gòn tập trung lượng lớn các phương tiện. Đường Kinh Dương Vương hướng về Bến xe Miền Tây cũng xảy ra tình trạng ùn ứ ở một số giao lộ. Ô tô, xe khách, taxi xếp hàng dài hơn 1km; lượng xe máy tập trung đông khiến tình trạng dồn ứ, có những đoạn các phương tiện phải dừng hẳn không thể di chuyển.

Xe cộ đông nghẹt trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TPHCM vào sáng 22-1. Ảnh: HẢI NGỌC

Tình hình giao thông tại cửa ngõ miền Đông khá căng thẳng, nút giao An Phú tắc nghẽn kéo dài do lượng phương tiện tập trung đông. Ô tô xếp hàng dài từ đường Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, đường Nguyễn Thị Định hướng về tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Giao thông tại đường Võ Nguyên Giáp trong buổi sáng xảy ra ùn ứ do lượng phương tiện di chuyển vào cụm cảng Cát Lái, Trường Thọ tăng đột biến. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ vụ cháy xe đầu kéo trên cao tốc vào sáng sớm nên giao thông các tuyến đường bị tắc nghẽn. Đến buổi chiều, tình hình giao thông đã “hạ nhiệt” hơn tuy nhiên tại làn ô tô các phương tiện vẫn phải dừng vài phút ở một số đoạn, làn xe máy thông thoáng hơn, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Cùng ngày, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, đã thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết từ nay tới 20-2. Việc kiểm tra sẽ tập trung tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng và một số trung tâm du lịch như: TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bái Đính - Tràng An (tỉnh Ninh Bình), Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).

Đoàn công tác sẽ rà soát việc đảm bảo điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện người lái và hoạt động vận tải. Với các doanh nghiệp, đoàn công tác sẽ kiểm tra tại các nhà ga, cảng hàng không, các điểm du lịch, trung tâm vui chơi giải trí; bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội…

