Sáng tạo hấp dẫn với không gian trưng bày của TP Hà Nội tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Ngày 1-9, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã tới tham quan triển lãm “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước” và "Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã tham quan không gian triển lãm rộng 700m2 của TP Hà Nội nằm trong khu vực trưng bày "Tỉnh giàu, nước mạnh" thuộc phân khu 1 "Việt Nam - hành trình đến kỷ nguyên mới". Không gian triển lãm tại đây do Viện Nghiên cứu kinh tế-xã hội Hà Nội chủ trì phối hợp thực hiện với chủ đề “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước”. Nội dung trưng bày chia làm 3 không gian:

Không gian 1 với tên gọi “Hà Nội vang mãi bản hùng ca” nhằm tái hiện bối cảnh Hà Nội gắn với những cột mốc lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước.

Không gian 2 với tên gọi “Tái thiết, đổi mới và phát triển cùng đất nước” trưng bày thành tựu khôi phục, phát triển kinh tế sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thành tựu kinh tế - xã hội trong 40 năm đổi mới.

Không gian 3 là “Tư duy phát triển mới - xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại - kết nối toàn cầu” giới thiệu định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", "Kết nối toàn cầu".

Các không gian được thực hiện theo nhiều phương thức trưng bày đa dạng như: mô hình, hiện vật, phim tư liệu, hình ảnh pano, đặc biệt được tích hợp công nghệ tương tác, ứng dụng công nghệ số, AI, robot kết hợp sắp đặt âm thanh, ánh sáng.

Tiếp đó, đoàn đã tới tham quan "Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025", đây là một trong những khu vực triển lãm của các đơn vị, địa phương có quy mô lớn nhất trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Không gian được tổ chức trên diện tích 15.000m² thuộc khu vực ngoài trời. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, Không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025 là thông điệp khẳng định khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô, khơi dậy hào khí Thăng Long, đồng tâm hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phồn vinh, hạnh phúc, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với chủ đề “Truyền thống và sáng tạo”, không gian tại đây được thiết kế như một hành trình xuyên suốt, nơi người xem được ngược dòng thời gian về với di sản ngàn năm, rồi bước vào không gian hiện đại với công nghệ tiên tiến, sáng kiến đột phá.

Trong khi đó, khu vực “Nét son Hà Nội” trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo thuộc các làng nghề truyền thống, như: gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, dát vàng Kiêu Kỵ, khảm trai Chuyên Mỹ, đúc đồng Ngũ Xã, nón làng Chuông, quạt làng Vác… Mỗi sản phẩm là kết tinh của tài hoa và tâm huyết nghệ nhân, đồng thời là chứng nhân cho bản lĩnh sáng tạo bền bỉ của người Hà Nội.

Khu vực “Tinh hoa phố nghề” là nơi các nghệ nhân trình diễn công đoạn chế tác các sản phẩm tinh xảo như: vàng bạc, điêu khắc gỗ, thêu, làm tơ sen, dệt lụa... Khu vực “Món quà Hà Nội” tôn vinh tinh hoa ẩm thực như: cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, giò chả Ước Lễ, chè sen long nhãn, ô mai… Đây là nét chấm phá về kho tàng văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú và hấp dẫn của Hà Nội.

Đặc biệt, khu vực “Làng trong phố” là không gian sinh vật cảnh tái hiện cổng làng, mái đình, cây đa, giếng nước, cùng với hình tượng Thánh Gióng đặt giữa trung tâm đưa người xem trở về ký ức làng quê Bắc bộ giữa lòng đô thị hiện đại, khơi gợi khát vọng bay lên trong kỷ nguyên mới.

