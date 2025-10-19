Sẻ chia giúp vượt qua biến cố

Cuộc sống hiện đại với vô vàn cách trao đổi thông tin, các mối quan hệ mở rộng nhanh chóng chỉ bằng một cái nhấp chuột. Tuy nhiên, khi đối mặt với biến cố, độ nông - sâu của một mối quan hệ mới thực sự được đo lường chính xác.

Khi biến cố ập đến…

Trong nhận định của bạn bè, gia đình anh Thanh Sơn - chị Ngọc Trâm (ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) được xem là hình mẫu của gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng đều có việc làm ổn định với thu nhập cao, con học trường quốc tế, nội ngoại hai bên hòa thuận. Biến cố chỉ ập đến khi chị Trâm phát hiện có khối u bất thường ở ngực trái.

Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ kết luận chị bị ung thư giai đoạn muộn, phác đồ điều trị kéo dài hơn 1 năm với tổng chi phí gần 2 tỷ đồng. Lấy lý do áp lực kinh tế, người chồng trở nên lạnh nhạt, ít dần sự quan tâm, thời gian chăm sóc vợ con. Khi bệnh của chị Trâm trở nặng, cần người hỗ trợ sinh hoạt cá nhân cũng là lúc chị nhận đề nghị ly hôn. Thể chất và tinh thần đều sụp đổ, người mẹ trẻ có lúc nghĩ đến chuyện dại dột...

Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, nhìn hình ảnh người mẹ ruột năm nay ngoài 70 tuổi lui cui trong bếp nấu cho con gái từng chén canh, người em gái là nhân viên văn phòng thu nhập chỉ đủ sống giữa chốn thị thành nhưng sẵn sàng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi cho chị gái chữa bệnh, chị Ngọc Trâm từ chỗ buông xuôi đã dần lấy lại động lực sống.

Vì mẹ và em gái, đặc biệt là tương lai của đứa con trai năm nay vừa lên lớp 4, chị không cho phép mình đầu hàng trước bệnh tật. Từng đợt hóa trị rồi xạ trị, dù cơ thể mệt mỏi, rã rời, chị đều cắn răng chịu đựng. Sau gần 9 tháng chiến đấu kiên cường với căn bệnh được xem là “án tử”, chị Trâm dần trở lại công việc, tự kiếm tiền trang trải các khoản nợ nần và chi phí chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho người thân.

Thuận vợ thuận chồng giúp gia đình nhỏ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: THU HƯỜNG

Với anh Quang Minh (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM), thời điểm công ty do anh làm chủ trên bờ vực phá sản, từ chỗ thu nhập mỗi tháng hàng trăm triệu đồng, anh phải chật vật vay mượn bạn bè từng khoản tiền nhỏ để vượt qua khó khăn. Trong số những người từng được anh giúp đỡ trước đây, có người tránh mặt, có người từ chối giúp đỡ. Một lần vô tình nói chuyện với nhóm bạn học cũ, anh được một người bạn đã lâu không giữ liên lạc cho vay số tiền khá lớn.

Ngoài ra, người này còn giúp anh giải quyết số hàng tồn đọng, giúp công ty tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn. Trải qua hoạn nạn, danh sách bạn bè của anh được thu gọn. Người đàn ông ngoài 40 tuổi chọn cách sống chậm lại, không còn mất thời gian cho các mối quan hệ ồn ào, thay vào đó sau giờ làm việc, anh dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, cho những người thật sự cần anh giúp đỡ.

Chia sẻ thực chất

Hiện nay, nhiều người có thói quen khi thấy hình đại diện của bạn bè chuyển qua màu đen, ngay lập tức sẽ gõ vào phần bình luận dòng chữ “Thành kính phân ưu” hoặc “Chia buồn cùng gia đình” mà không tìm hiểu người mất là ai, càng không có thêm sự quan tâm gì sau đó.

Ngược lại, khi ai đó đăng tải trạng thái có hashtag “chúc mừng”, vòng tròn bạn bè ngay lập tức được vận hành, vô số lời chúc mừng được gửi đến với nội dung na ná nhau dù đa số không biết đang chúc mừng cái gì. Có thể nói với sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ, việc chia sẻ cảm xúc vui buồn với một ai đó trở nên dễ dàng, thực hiện “trong vòng một nốt nhạc”.

Nhưng khi màn hình tắt đi, nhiều người cảm thấy cô đơn vì không có ai bên cạnh. Đôi lúc, việc thèm khát một vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, một lời động viên, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của ai đó bên cạnh cũng trở nên xa xỉ. Môi trường mạng đem đến cho con người nhiều mối quan hệ, song vô hình trung cũng đồng hóa các mối quan hệ đó, khiến thời gian dành cho các mối quan hệ thật sự ít dần đi. Lâu dần, nhu cầu gặp gỡ, trò chuyện để được thấu hiểu, duy trì sự quan tâm, chia sẻ thay đổi... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người trẻ bị trầm cảm, trong đó không ít trường hợp tìm đến cái chết một cách đau lòng.

Cuộc sống vốn có nhiều áp lực. Dù mạnh mẽ đến đâu, ai cũng có những phút chông chênh, yếu lòng. Khi đó, chỉ cần một người có thể ngồi xuống, lắng nghe mọi tâm sự, cho bạn được là chính mình thì tổn thương đã phần nào được xoa dịu. Khoảng 2 năm trở lại đây, dịch vụ “trò chuyện cùng người lạ” nở rộ ở các thành phố lớn. Nhiều bạn trẻ tìm đến để có người lắng nghe, giúp giải tỏa áp lực trong công việc và cuộc sống với mức phí không hề rẻ.

Thay cho cách “trút bầu tâm sự” vừa mất thời gian vừa tốn kém tiền bạc đó, người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết chính là chỗ dựa an toàn hơn trong những lúc mỏi mệt. Song, để chỗ dựa đó rộng vòng tay chào đón, bản thân mỗi người phải học cách “cho đi” và “nhận lại” một cách thực chất, bởi bất cứ sự quan tâm nào cũng cần được vun vén từ hai phía.

MINH TÂM