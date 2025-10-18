Xã hội

TP Huế: Nỗ lực ngăn chặn sạt lở bờ sông Bù Lu uy hiếp khu dân cư

Bờ sông Bù Lu (thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, uy hiếp tính mạng và tài sản nhiều người dân.

Ngày 18-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế và Ban Chỉ huy khu vực 3 - Phú Lộc huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp ngăn chặn sạt lở bờ sông Bù Lu.

IMG_20251018_130814.jpg
IMG_20251018_130827.jpg
IMG_20251018_130835.jpg
IMG_20251018_130829.jpg
IMG_20251018_130126.jpg
Các lực lượng dầm mưa gia cố, ngăn chặn bờ sông Bù Lu sạt lở

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng sạt lở với chiều dài khoảng 100m, nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và tính mạng nhiều hộ dân.

Các lực lượng huy động phương tiện, sử dụng các vật liệu như: cọc gỗ, bạt, đất, đá để đắp, củng cố đoạn bờ bị sạt, kịp thời ngăn chặn nguy cơ sạt lở lan rộng, bảo đảm an toàn cho khu dân cư lân cận.

IMG_20251018_130833.jpg
IMG_20251018_130844.jpg
IMG_20251018_130840.jpg
IMG_20251018_130824.jpg
VĂN THẮNG

