Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thuốc men và 200 tỷ đồng khắc phục mưa lũ

Ngày 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Nghĩa Hành – một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn kéo dài.

Theo báo cáo từ UBND xã Nghĩa Hành, đến trưa cùng ngày, 405 hộ dân với 1.600 nhân khẩu có nhà bị ngập nước. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra thực tế ngập lụt xã Nghĩa Hành

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thành lập ngay các tổ công tác đến các điểm có nguy cơ lũ quét, ngập sâu, triển khai ứng trực, chỉ đạo tại chỗ, bố trí sẵn sàng phương tiện và nhân lực.

Ông cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT, Chi cục Thủy lợi để theo dõi, đánh giá sát tình hình, báo cáo nhanh, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với mưa lũ diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: XÃ NGHĨA HÀNH

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ: 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô; 100 cơ số thuốc y tế, 5.000kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs, để tổ chức khám bệnh cho nhân dân; tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người.

Đưa trẻ em và phụ nữ ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XÃ NGHĨA HÀNH

Đồng thời, hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ dân sinh, phục hồi sản xuất nông nghiệp, khắc phục giao thông bước 1, sửa chữa công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, hệ thống kênh mương, khắc phục sạt lở núi… nhằm ổn định đời sống người dân sớm nhất có thể.

Cầu Trà Khúc bắt qua sông Trà Khúc tạm thời cấm tất cả phương tiện

Cứu 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Trà Khúc Chiều 29-10, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng PCCC và Cứu nạn – Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời cứu được 8 người dân bị kẹt giữa dòng lũ sông Trà Khúc. Trước đó, khoảng 9 giờ sáng, ông N.V.H. (trú xã An Phú) dùng ghe ra gò đất giữa sông để đưa đàn bò 6 con vào bờ, nhưng không may nước lũ lên nhanh, chảy xiết. Đồng thời, 7 người dân khác cũng đang ở cùng khu vực để giữ đàn vịt, gà thì bị nước lũ bao vây. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, đưa toàn bộ 8 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, 6 con bò đã bị nước lũ cuốn trôi.

