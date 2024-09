Tài xế xe taxi công nghệ bị chém ở huyện Bình Chánh

Trước đó, khoảng 21 giờ 28-9, nam tài xế taxi lái xe đi vào hẻm A6 đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) dừng chờ đón khách. Lúc này, người đàn ông đi xe máy theo chiều ngược lại xảy ra mâu thuẫn với tài xế taxi.

Sau một lúc cự cãi, người đàn ông đi xe máy dùng tay đánh và cầm mũ bảo hiểm đánh vào lưng, mặt tài xế taxi. Người dân phát hiện vội can ngăn nên người đàn ông lái xe máy rời đi.

Ít phút sau, người đàn ông chở một người khác cầm theo hung khí quay lại địa điểm trên, sau đó, người đi cùng này lao xuống dùng hung khí chém tài xế đang ngồi trong xe.

Tài xế xe taxi mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Hai người gây án lên xe tẩu thoát.

Công an đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã đưa 2 nghi can về trụ sở làm việc.

CHÍ THẠCH