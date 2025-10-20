Tạm giam nhóm đối tượng mang dao đi giải quyết mâu mâu thuẫn

Ngày 20-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Các đối tượng gồm: Phạm Thị Ngọc Trang (sinh năm 1991, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (sinh năm 2007, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (sinh năm 2008, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (sinh năm 2006, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Hoàng Bảo Trân (sinh năm 2011) với Lê Thị Bảo Trân (sinh năm 2008) và Phan Thị Mai Liên (sinh năm 2002), đối tượng Phạm Thị Ngọc Trang đã khởi xướng, rủ thêm các đối tượng Phong, Dũng và Huy đi “đánh trả” nếu có xô xát.

Đáng chú ý, Lê Hoàng Phong mang theo một con dao dài 60cm làm hung khí. Khi đến phòng trọ, cả nhóm đã xông vào đánh khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên, Lê Hữu Tín (sinh năm 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (sinh năm 2011) bị thương, trong đó một số nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn và cất giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA