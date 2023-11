Tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho thanh niên Đà Nẵng

Sáng 10-11, Sở TT-TT TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và khai thác giá trị tích cực, hữu ích từ mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn năm 2023.

Tại hội nghị, ông Lê Tự Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Quản trị CNTT, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn khái quát về tình hình an ninh mạng hiện nay, khái niệm mã độc, lỗ hổng bảo mật, hacker…

Bên cạnh đó, diễn giả đề cập tình huống lừa đảo mà đoàn viên, thanh niên, người dân đang gặp phải khi tham gia mạng xã hội, môi trường số như: lừa đảo trực tuyến qua Zalo, Facebook, Telegram, kết hợp AI, DeepFace…; lừa đảo thay thế mã vạch để quét tính tiền; lừa đảo trực tuyến kết hợp ngoại tuyến… Những dạng lừa đảo này thường đánh vào lòng tham, đánh vào tâm lý nhiều lứa tuổi khác nhau và lựa chọn thời gian “phù hợp” để lừa đảo.

Từ các dạng lừa đảo, diễn giả cũng đưa ra một số lưu ý khi làm việc trong môi trường số như không nhấp vào các đường link lạ; sử dụng mật khẩu khó đoán (không nên lấy ngày sinh, tên cá nhân để đặt mật khẩu..); thay đổi mật khẩu định kỳ; không tin tưởng người quen biết thông qua mạng; không chia sẻ thông tin cá nhân bừa bãi; luôn kiểm tra website cung cấp dịch vụ; nhớ thực hiện đăng xuất; không cài đặt phần mềm lạ, không rõ nguồn gốc; đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng; sử dụng công cụ diệt virus uy tín; không đăng nhập vào các hệ thống quan trọng tại nơi công cộng; không cho mượn danh tính (CCCD) để đăng ký tài khoản ngân hàng, SĐT; không cung cấp số điện thoại…

Ngoài ra, diễn giả cung cấp một số thông tin về Luật An toàn thông tin 2015, Luật An ninh mạng 2018 và cách thức kiểm tra website chính thống bằng việc tra cứu, dự đoán xu hướng an ninh thông tin 2024 và những thách thức.

Nhiều đoàn viên, thanh niên cùng thảo luận về vai trò và trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội.

Việc tổ chức tập huấn giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức và nhận diện được thông tin giả mạo trên mạng xã hội; đấu tranh, ngăn chặn với các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội đúng mục đích; phòng tránh tiếp nhận thông tin không rõ nguồn gốc; học hỏi kiến thức hữu ích trên môi trường mạng.