Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn

Nội dung xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh cần được đánh giá sâu sắc hơn, theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung đánh giá sâu hơn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác lập pháp

Chiều 22-9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thẩm tra các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH, cơ quan thẩm tra nhận thấy, trong năm 2025, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn liên quan đến công tác xây dựng pháp luật; kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tuy vậy, các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chưa đề cập và đánh giá nội dung xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn có nội dung trái pháp luật. Đây là những nội dung rất quan trọng cần đánh giá sâu sắc hơn. Một số số liệu nêu trong báo cáo của Chính phủ chưa cập nhật theo đúng kỳ báo cáo năm 2025…

Đại biểu tham dự phiên họp

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội, UBTVQH tiếp tục quan tâm, chỉ đạo xây dựng đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình cấp có thẩm quyền quyết định; hạn chế tối đa tình trạng đề nghị bổ sung vào chương trình lập pháp sát thời điểm tổ chức kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của UBTVQH; hạn chế trình Quốc hội các dự án luật, nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn...

“Đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu trình UBTVQH sửa đổi, bổ sung pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung thẩm quyền hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho chính quyền địa phương. Trước mắt, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung giao chính quyền địa phương thực hiện công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV”, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra

Người đứng đầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật về tố tụng, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền.

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của tất cả các cơ quan, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung đánh giá sâu hơn về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác lập pháp, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp…; quan tâm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đối với những hạn chế đã được chỉ ra.

Cho biết tại kỳ họp thứ 10 tới đây, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 70 nội dung, trong đó có khoảng 50 dự án luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan tập trung xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra, rà soát.

ANH PHƯƠNG