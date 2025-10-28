Y tế - Sức khỏe

Tàu SAR 631 cấp cứu ngư dân nguy kịch trên biển

Sáng 28-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, tàu chuyên dụng SAR 631 đã cấp cứu thành công một ngư dân bị đau ruột thừa cấp khi đang đánh bắt trên vùng biển cách phường Quy Nhơn hơn 200 hải lý.

Trước đó, chiều 27-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo từ tàu cá QNg 90459 TS về trường hợp ngư dân Nguyễn Văn C. (sinh năm 1973, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sốt cao, đau quặn dữ dội vùng bụng, khó thở, cần được cứu nạn khẩn cấp.

Picture1.jpg
Tàu SAR 631 đang xuất bến hỗ trợ ngư dân bị nạn

Sau khi kết nối với Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khả năng cao bị viêm ruột thừa cấp, cần được đưa vào bờ khẩn trương.

Xác định tình huống nguy cấp, đơn vị chức năng đã điều động tàu SAR 631 rời cầu cảng Quy Nhơn đi cứu nạn.

Tàu 631 tiếp cận tàu bị nạn.jpg
Tiếp cận tàu cá có ngư dân cần được hỗ trợ. Ảnh: VIETNAM MRCC
Nạn nhân được đưa về tàu TKCN cấp cứu.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân Nguyễn Văn C. lên tàu SAR 631. Ảnh: VIETNAM MRCC

Đến 19 giờ 48 phút tối cùng ngày, tàu SAR 631 tiếp cận được tàu cá, chuyển bệnh nhân sang tàu chuyên dụng để cấp cứu. Ngư dân Nguyễn Văn C. đã qua cơn nguy kịch, được tàu cứu hộ đưa về đất liền điều trị.

Nạn nhân được về bệnh viện tại Quy Nhơn .jpg
Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân đến bệnh viện. Ảnh: VIETNAM MRCC
