Tây Ninh: Biệt phái 20 cán bộ sở, ngành về cấp xã

Ngày 28-10, ông Nguyễn Xuân Bách, Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã ký ban hành văn bản triển khai thủ tục biệt phái công chức, viên chức từ các cơ quan cấp tỉnh về công tác tại xã, phường.

Tỉnh Tây Ninh biệt phái 20 công chức, viên chức sở ngành về cấp xã

Theo đó, 20 công chức, viên chức thuộc các sở, ngành như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh… được điều động về 15 xã, phường trên địa bàn. Lực lượng này được phân công phụ trách các lĩnh vực trọng điểm gồm: tài chính – kế hoạch, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, đất đai và chuyển đổi số.

UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá, sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính vận hành ổn định, tinh gọn hơn. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn thiếu biên chế, nhất là ở các lĩnh vực chuyên môn như xây dựng, đất đai, tài chính; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, áp lực công việc lớn.

Việc biệt phái công chức, viên chức lần này là giải pháp kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cấp tỉnh rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho tỉnh.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh đã có thông báo về việc tăng cường công chức, viên chức cấp tỉnh về xã, phường. Ngoài 20 người biệt phái đảm nhiệm chuyên môn, hỗ trợ chính quyền cơ sở, tỉnh cũng điều động thêm 11 cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại các địa phương.

QUANG VINH