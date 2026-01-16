Thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên

Chiều 16-1, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phối hợp Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên sau cứu hộ.

Video: Thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về rừng tự nhiên

Theo đó, Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên bàn giao, thả 14 cá thể, gồm: 7 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), 2 cá thể khỉ mốc (tên khoa học là Macaca assamensis), 3 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), 2 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta).

Các cá thể khỉ trước lúc được di chuyển vào rừng để thả về tự nhiên

Vườn quốc gia Vũ Quang thả 9 cá thể khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn. Các cá thể khỉ này thuộc Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2B.

Loài này cũng nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới, cần được ưu tiên bảo tồn, bảo vệ, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng trước đó.

Cơ quan chức năng di chuyển các cá thể khỉ vào khu vực thả về rừng tự nhiên

Các khu vực được lựa chọn để tái thả đều là những vùng rừng có mức độ tác động thấp, ít chịu ảnh hưởng của con người, đảm bảo nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và phù hợp với sinh cảnh đặc thù của từng loài.

Tất cả các cá thể được tái thả đều đã phục hồi hoàn toàn về sức khỏe, hành vi và tập tính tự nhiên sau thời gian được cứu hộ.

Tiến hành thả các cá thể khỉ vào môi trường rừng tự nhiên

