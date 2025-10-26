Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu (An Giang)

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Đại tá Trần Ngọc Châu (bên trái), Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu. Ảnh: NAM KHÔI

Trong hai ngày 25 và 26-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang do Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại buổi làm việc, Trung tá Trần Văn Tú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu, đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, đánh bắt hải sản, nhất là các quy định liên quan đến IUU.

Đoàn công tác đến thăm Điểm cơ sở A1 (Hòn Nhạn). Ảnh: NAM KHÔI

Đại tá Trần Ngọc Châu nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững.

NAM KHÔI