Thanh Hóa: Khởi tố 23 đối tượng đưa và nhận hối lộ liên quan đến đất đai

Ngày 31-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” liên quan đến lĩnh vực đất đai tại TP Sầm Sơn.