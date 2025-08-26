Thanh Hóa: Lũ về, sơ tán khẩn cấp hơn 100 hộ dân

Sáng 26-8, tại một số địa bàn ở tỉnh Thanh Hóa xảy ra lũ ống, hơn 100 hộ dân đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lũ ống đi qua bản Na Nghịu, xã Sơn Điện (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: QUỲNH TRÂM

Tại địa bàn xã Sơn Điện, mưa lớn đã gây lũ ống tại bản Na Nghịu. Ngoài ra, mưa lớn khiến nước đổ về suối Bun ở bản Bun cũng gây hiện tượng lũ. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 49 hộ dân đến nơi an toàn.

Tại xã Điền Lư, chính quyền di dời 72 hộ dân với 214 nhân khẩu tại thôn Khà, Giổi, Thung Tâm, Vèn, Mý, Côn, Điền Giang, Điền Lý, Rầm Tám khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ lũ ống. Tại thôn Cò Lượn, 18 hộ dân cũng đã được sơ tán ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Xã Quan Sơn cũng đã sơ tán 4 hộ dân với 13 nhân khẩu do nhà bị đất đá sạt vào tường. Tại bản Bôn, chính quyền xã cũng đã sơ tán 4 hộ với 19 khẩu nằm trong khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét.

