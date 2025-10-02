Thống kê các phường, xã có nhiều người vi phạm giao thông để triển khai phòng ngừa đồng bộ

Trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục Cảnh sát giao thông, đại diện đơn vị này vừa thống kê 10 phường, xã có người vi phạm trật tự an toàn giao nhiều nhất trên toàn quốc, từ 1-7 đến 1-9.

Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính người vi phạm. Ảnh minh họa: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Các phường, xã gồm: phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 người vi phạm; phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh với 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh với 1.609 trường hợp; phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng với 1.558 trường hợp; phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với 1.482 trường hợp; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 1.478 trường hợp.

TPHCM có 4 phường có nhiều người vi phạm: phường Chánh Hưng với 1.467 trường hợp; phường Bình Đông với 1.466 trường hợp; phường Phú Định với 1.437 trường hợp; phường Bình Hưng Hòa với 1.428 trường hợp.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay, các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông sẽ hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ.

ĐỖ TRUNG