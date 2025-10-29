Người dân oằn mình chống chịu lũ lớn

Đến trưa 28-10, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng bắt đầu rút nhưng đến chiều cùng ngày bất ngờ dâng trở lại ở mức rất cao khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm, hàng trăm khu dân cư bị chia cắt, cô lập. Trong khi đó, ở TP Huế lũ bắt đầu rút từ chiều 28-10 nhưng vẫn ở mức đặc biệt cao (trên báo động 3 hơn 1m).

Nhiều nơi bị cô lập

Chiều 28-10, khu vực Kinh thành Huế vẫn mênh mông biển nước. Nhiều di tích nằm trên trục chính Kinh thành Huế như Phu Vân Lâu, Nghênh Lương Đình, Ngọ Môn… ngập sâu hơn 1m. Bên trong Hoàng thành Huế, lũ tràn qua hộ thành hào khiến nhiều di tích bị ảnh hưởng, trong đó Thế Miếu - nơi thờ 10 vị vua Triều Nguyễn, bị ngập nặng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quyết định tạm ngưng đón khách để đảm bảo an toàn và triển khai các biện pháp bảo vệ di tích. Tại các phường trung tâm và xã vùng ven TP Huế vẫn ngập sâu từ 1m-2m. Hơn 35.000 ngôi nhà vùng thấp trũng bị ngập lụt. Nhiều người dân địa phương cho rằng, kể từ sau trận lũ lụt lịch sử năm 1999, ít thấy trận lụt nào nước lên nhanh như đợt lũ lần này.

Du khách lưu trú ở khu vực ngập lụt được di chuyển lên đường Trần Phú, khu vực cao ráo nhất TP Huế để tránh lũ, chiều 28-10. Ảnh: VĂN THẮNG

Cùng ngày, mực nước tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) ở mức báo động 3. Chính quyền cùng lực lượng chức năng triển khai công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tại những công trình, di tích của phố cổ. Công an phường cùng chính quyền địa phương bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các tuyến đường ngập sâu nhằm hỗ trợ người dân và du khách khi có tình huống khẩn cấp.

Tối 28-10, khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lũ vẫn ở mức rất cao, hàng chục nhà dân bị nước nhấn chìm, nhiều nhà bị cô lập. Nhiều khu vực tại các phường Điện Bàn, Hội An, Hội An Tây, Nam Phước, Thu Bồn… bị ngập sâu từ 1m-2m.

Ông Nguyễn Thanh Nguyện (trú khối Triêm Trung 1, phường Điện Bàn) cho biết, nước lũ bắt đầu lên từ chiều tối 26, đến rạng sáng 27 thì bắt đầu lên rất nhanh. Cả gia đình phải thức trắng đêm để kê tài sản lên cao tránh ngập nhưng nhiều máy móc, đồ điện gia dụng không kịp đưa lên nên hư hỏng hết.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ đưa người dân từ vùng ngập lụt đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Người dân tại phường Hội An đã quen với việc ngập lụt do nằm ở cuối sông Thu Bồn nhưng lần này không khỏi bất ngờ vì nước lũ dâng quá nhanh. Nhiều người dân khi nước lên cao phải nhờ các đội thuyền du lịch, lực lượng chức năng đưa đi sơ tán.

Ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, tính đến 14 giờ ngày 28-10, TP Đà Nẵng có hơn 65.000 hộ dân bị ngập nước, trong đó nhiều xã bị ngập từ 0,5m-2m. Các địa phương đã tổ chức sơ tán 1.429 hộ với 5.674 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sạt lở, giao thông tê liệt

Tại tỉnh Lâm Đồng, rạng sáng 28-10, mực nước sông Lũy dâng cao khiến đoạn quốc lộ 1A qua cầu Ông Vạc (xã Lương Sơn) bị ngập sâu, có chỗ sâu khoảng 1m, khiến giao thông tê liệt. Đến trưa cùng ngày, nước lũ rút bớt, đoạn tuyến quốc lộ 1A thông suốt trở lại.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết, mưa lũ làm khoảng 650 căn nhà của các hộ dân thuộc 8 thôn của xã ngập sâu trong nước, khoảng 250ha cây trồng của người dân bị thiệt hại. Trong ngày 28-10, để đảm bảo an toàn, học sinh các cấp trên địa bàn xã Lương Sơn được nghỉ học.

Từ đêm 27 đến rạng sáng 28-10, tại Km45+300 - Km45+500 trên quốc lộ 28B (đoạn qua đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn khối đất đá tràn xuống đường kéo dài 30m, gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã có mặt để phong tỏa, thu dọn đất đá và tổ chức phân luồng.

Đến sáng 28-10, vị trí sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện tạm thời lưu thông nhưng trên tuyến vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt do mưa tiếp diễn. Mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng 28-10 khiến đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 cũng bị sạt lở. Sau khi lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ, đến chiều cùng ngày, hàng chục mét khối đất, đá đèo Gia Bắc đã được giải phóng, các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

Ngày 28-10, ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết cô giáo Ng.T.H.B.H. (26 tuổi, ngụ xã D’ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) đã tử vong do lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi dạy về.

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 27, đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn) sạt lở 14 điểm vào tối 27-10, gây ách tắc giao thông. Đến 17 giờ ngày 28-10, các đơn vị đã dọn hết đất, đá sạt lở, thông xe 2 chiều trên tuyến đường này.

Từ ngày 26 đến 28-10, mưa lớn kéo dài tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi như Ngọc Linh, Đăk Plô, Đăk Pék và Xốp gây sạt lở nhiều tuyến đường, thiệt hại tài sản và chia cắt dân cư. Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 28-10, tại xã Ngọc Linh xảy ra sạt lở núi, chia cắt tuyến đường và cô lập khoảng 300 hộ dân với gần 700 nhân khẩu ở 5 thôn Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xà Úa, Tu Răng và Mô Po.

Tại xã Đăk Plô, sạt lở đất vùi lấp nhiều tuyến đường, chia cắt 449 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu ở các thôn Đăk Boók, Pêng Lang, Bung Tôn và Bung Koong từ ngày 26-10.

Đặc biệt, đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) bị sạt lở nghiêm trọng ở địa phận Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch khiến 35 xe tải với khoảng 50 tài xế và phụ xe bị cô lập trên đèo từ ngày 26-10. Trong ngày 28-10, đoàn công tác khoảng 35 người gồm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trạm CSGT Ngọc Hồi, Đảng ủy xã Đăk Plô và Đội SOS đèo Lò Xo đã vượt qua nhiều điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho các tài xế.

Ngày 28-10, Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có một người tử vong do bị sét đánh; 20 căn nhà và nhiều héc-ta hoa màu bị ngập do mưa lũ. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập cục bộ các tuyến giao thông qua xã Krông Á và xã Ea Trang...

Chiều 28-10, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) thông tin, một vụ ngạt khí vừa xảy ra tại nhà anh Nguyễn Quang Lành (thuộc khu phố Chợ Mới Phong Thử) vào sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi), Nguyễn Công Tr. (5 tuổi) đều là con anh Lành; Thanh X. (19 tuổi, bạn hàng xóm của Nguyễn Thị Thanh Th.) và bà Ng. (75 tuổi, mẹ anh Lành). Theo thông tin ban đầu, do mưa lũ dâng cao gây mất điện, gia đình anh Lành sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà kín, dẫn đến ngạt khí.

NHÓM PV