Thực hiện cải cách tiền lương một cách căn cơ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 29-10, Quốc hội thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, chiều 29-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Chính sách và thực thi đều có những vấn đề cần quan tâm

Đại biểu (ĐB) Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) chia sẻ quan điểm với ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) về nhận định “cán bộ có đủ sống, thì mới yên tâm phục vụ; công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến”.

ĐB Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị). Ảnh: QUANG PHÚC

“Không chỉ tăng lương từ đầu năm sau, theo tôi ngay ở kỳ họp này, Chính phủ nên có ngay một báo cáo về thực trạng cán bộ xã, thừa thiếu ra sao, cơ chế chính sách bất cập như thế nào và cần Quốc hội ban hành quyết sách gì để tháo gỡ được ngay”, ĐB Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Cùng bày tỏ quan tâm đến công tác sắp xếp cán bộ công chức cũng như chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ này, ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) đề xuất cải cách mạnh mẽ về sắp xếp bộ máy và chế độ tiền lương, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo đời sống cho cán bộ.

“Đãi ngộ tốt nhằm đảm bảo cuộc sống, giúp cán bộ công chức tập trung cho công việc. Điều này cũng giúp ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, và đảm bảo cán bộ toàn tâm, toàn lực thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao”, ĐB nhận định và đề nghị Chính phủ sớm xây dựng khung vị trí việc làm và chính sách tiền lương, bảng lương cho toàn thể những người được hưởng lương nhà nước.

ĐB cũng nhấn mạnh, bảng lương này cần bao gồm các khoản cho cấp vụ, lĩnh vực, địa phương đặc thù, thay vì tình trạng hiện nay là "mỗi ngành, mỗi cấp có bảng lương riêng" và "cứ mỗi lĩnh vực chuyên ngành thì lại có chính sách riêng". Theo ĐB, chính sách tiền lương phải được công khai minh bạch để người dân được biết.

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) cũng lưu ý đến vai trò quan trọng của báo chí và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời cải thiện chế độ đãi ngộ cho đội ngũ làm báo. ĐB nêu rõ, Luật Báo chí được sửa đổi trong kỳ họp này, nhưng vẫn là luật khung; đề nghị Chính phủ quan tâm, tạo mọi điều kiện để đầu tư về cơ sở vật chất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ làm báo để họ yên tâm công tác.

Cuối năm 2025, cơ bản hoàn thành hệ thống thể chế về chính quyền địa phương 2 cấp

Hồi đáp ý kiến của các ĐB, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp là một "cuộc cách mạng", thay đổi triệt để về triết lý tổ chức quyền lực, thể chế, quản trị địa phương và tư duy tổ chức bộ máy.

Ghi nhận nhiều phản ánh thực tế của ĐB về việc cán bộ công chức cấp xã ở nhiều nơi còn "vừa thừa, vừa thiếu" và nhiều trường hợp không phù hợp với chuyên môn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ phấn đấu đến cuối năm 2025, cơ bản hoàn thành hệ thống thể chế về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy, biên chế, phân loại đơn vị hành chính, và tiêu chuẩn đơn vị hành chính.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Việc này đòi hỏi nỗ lực rất lớn, vì nhiều văn bản phải chờ đợi thực tiễn để đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật cho phù hợp. Dựa trên tổng hợp từ 34 tỉnh thành, số lượng cán bộ công chức cấp xã tính bình quân là 41,3% và chỉ có 5,38% là chưa phù hợp với chuyên môn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: QUANG PHÚC

Để giải quyết vấn đề này, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, nhất là đối với cấp xã; hoàn thiện các điều kiện và cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế cho cấp xã cho giai đoạn 2026-2030 (hiện tại, việc giao biên chế chỉ mang tính hướng dẫn tạm thời). Bộ Nội vụ sẽ xây dựng một đề án để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cho đến năm 2030 để chủ động cho phương án nhân sự này.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò chủ động, quyết liệt của các địa phương trong việc đảm bảo sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Thủ tướng cho biết, địa phương có thể tuyển dụng hoặc điều động cán bộ công chức từ cấp tỉnh về để bổ sung vào các vị trí còn thiếu như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin, xây dựng, tư pháp…

Các địa phương cũng cần tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Phó Thủ tướng cảnh báo, nếu các địa phương vẫn cứ thụ động thì sẽ rất khó khăn cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì để đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới), báo cáo Trung ương trong quý 1-2026; từ đó, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cải cách chính sách tiền lương trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp.

“Cải cách tiền lương nằm trong tổng thể của cải cách nền hành chính nhà nước, tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế và khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nên chưa thể thực hiện ngay được, mà cần phải được chuẩn bị một cách căn cơ, kỹ lưỡng, thận trọng từng bước”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ.

ANH THƯ