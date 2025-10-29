Tiếp tục cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới

Thảo luận tại hội trường về kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, các đại biểu (ĐB) Quốc hội đã phân tích làm rõ sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, thách thức.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, sáng 29-10, các ĐB Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội; các Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giải quyết các điểm nghẽn về thể chế

ĐB Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nêu lên các trụ cột chiến lược để tiếp tục duy trì, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sáng 29-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, công tác xây dựng và thi hành pháp luật được đổi mới mạnh mẽ, thay đổi tư duy về cách làm, nhiều nút thắt, điểm nghẽn được rà soát để tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Với việc Quốc hội thông qua trên 180 luật và nghị quyết, Chính phủ ban hành 820 nghị định - nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay. Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiện toàn hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, giảm cấp trung gian, giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và người dân.

ĐB Mai Văn Hải (Thanh Hóa) đồng quan điểm khi cho rằng, công tác xây dựng và thực thi pháp luật đang được thực hiện đổi mới cả về tư duy và cách làm. Chính phủ đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, kịp thời thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là việc nhanh chóng trình Quốc hội thể chế hóa các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

ĐB Mai Văn Hải (Thanh Hóa). Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như: có dự án luật phải sửa đổi, bổ sung sau một thời gian ngắn khi ban hành, thậm chí phải sửa nhiều lần; việc ban hành một số văn bản để cụ thể hóa việc thi hành luật; tháo gỡ điểm nghẽn các quy định của pháp luật cũng còn chậm; việc hợp nhất một số văn bản còn chậm gây khó khăn cho việc áp dụng thi hành luật.

Nhìn nhận về những tồn tại, ĐB Lê Hữu Trí cho rằng, trong thực tế vẫn tồn tại những điểm nghẽn mà nguyên nhân được xác định do thể chế, giải ngân vốn đầu tư công tới nay chỉ đạt hơn 50%.

ĐB Lê Hữu Trí (Khánh Hòa). Ảnh: QUANG PHÚC

Căn nguyên gốc rễ của những tồn tại nằm ở đâu, đâu là nút thắt, điểm nghẽn từ cơ chế chính sách, quy định của pháp luật, đâu là nút thắt điểm nghẽn từ khâu tổ chức thực hiện? Theo ĐB Lê Hữu Trí, tất cả cần được nhận diện rõ, đúng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật.

“Cái chúng ta đang nghĩ là khách quan, nhưng chính là nằm trong cái chủ quan. Chúng ta đổi mới lập pháp theo hướng xử lý tình huống, tháo gỡ từng nút thắt, từng điểm nghẽn nên luật pháp thiếu tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và luôn xảy ra chồng chéo, xung đột. Chính vì thế, chúng ta phải ban hành nhiều chính sách đặc thù trong thời gian ngắn để tạo đột phá. Phải chăng đây là một trong nhiều nguyên nhân khác khiến một bộ phận cán bộ, công chức thi hành công vụ phải thận trọng quá mức khi triển khai các chính sách; né tránh khi giải quyết công việc cho dân và doanh nghiệp để bảo đảm tính an toàn về chính trị”, ĐB Lê Hữu Trí nêu ý kiến.

Sớm có giải pháp thị trường giá vàng

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, một trong những kết quả nổi bật trong quản trị đất nước là kinh tế vĩ mô ổn định, kiềm chế được lạm phát. ĐB Phạm Văn Hòa đề nghị thời gian tới tiếp tục có những giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan tới biến động của thị trường vàng thời gian qua, ĐB Phạm Văn Hòa cho rằng, thị trường ngày càng khó lường, chênh lệch giá trong nước và ngoài nước lúc cao, lúc thấp.

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, hiện nay, thị trường vàng đang có nghịch lý vàng nhẫn có thời điểm cao hơn vàng miếng. Giá vàng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tín dụng người dân, bởi ai cũng muốn mua vàng để đồng tiền không bị mất giá thay vì gửi tín dụng. Vấn đề này, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu hơn để giá vàng ổn định.

Với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đánh giá cao hành động mạnh mẽ quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các ban ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là niềm tin khát vọng sự chung sức của người dân đã giúp đất nước vượt qua thách thức.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, theo ĐB Trần Hoàng Ngân, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt…

ĐB Trần Hoàng Ngân khuyến nghị, để kinh tế tiếp tục phát triển nhanh thời gian tới, cần tận dụng vị thế, uy tín quốc tế của đất nước; tập trung phát triển kinh tế biển, logistics, nông nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục chất lượng cao. Bên cạnh thị trường truyền thống, ĐB đề nghị tận dụng các trường mà Việt Nam đã ký kết qua 17 hiệp định thương mại tự do, tăng hàm lượng xanh trong khoa học công nghệ để xuất khẩu…

Để phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới, ĐB Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) đề nghị, tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, kiểm soát lạm phát, củng cố niềm tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển bền vững. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình của địa phương….

Lo ngại hành vi bạo lực được tán thưởng bằng lượt like Liên quan đến bảo vệ an toàn không gian mạng, có ý kiến đại biểu cho rằng, bạo lực học đường hiện nay không chỉ là câu chuyện của học sinh với học sinh, mà đã mở rộng, phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, khi giáo viên trở thành nạn nhân, phụ huynh và học sinh trở thành người gây bạo lực, và bạo lực còn diễn biến phức tạp trên không gian mạng. ĐB Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) cho rằng, nguyên nhân của vấn đề trên là kết quả của sự tác động đan xen từ ba trụ cột gia đình - nhà trường - xã hội. ĐB Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh). Ảnh: VIẾT CHUNG Theo ĐB, một số cha mẹ ngày nay thiếu thời gian, thiếu kỹ năng giáo dục cảm xúc, không kiểm soát được việc con xem những sách báo, phim ảnh, game có tính bạo lực cao; thậm chí có người thể hiện hành vi bạo lực trước mặt con. Cùng với đó, một số trường còn nặng về thành tích, chưa chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; các biện pháp kỷ luật chưa thực sự có hiệu quả với tình huống “bắt nạt” xảy ra. Còn có giáo viên thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và xử lý tình huống bạo lực. Đáng lo ngại, ĐB Nguyễn Thị Hà còn cho rằng, khi trong thời đại truyền thông mạng xã hội bùng nổ, nơi một hành vi bạo lực có thể được tán thưởng bằng lượt xem và lượt like, xã hội thiếu gắn kết, thờ ơ và đổ lỗi cho nhà trường.

ĐỖ TRUNG