Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp

Sáng 8-9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì phiên họp thứ nhất của tiểu ban.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy chế làm việc, dự thảo nghị quyết phân công thành viên tiểu ban, dự thảo kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước thực hiện cải cách hệ thống chính trị, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả với thời gian chuẩn bị ngắn hơn các nhiệm kỳ trước. Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải chủ động, sáng tạo, đồng bộ, đa dạng về hình thức. Trong đó, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận thông tin đầy đủ, bình đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu khẩn trương đề xuất thành lập trung tâm báo chí, xây dựng kế hoạch họp báo thông tin định kỳ đến các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đối với các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch hành động của tiểu ban, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp; kế hoạch cần cụ thể, có lộ trình, mốc thời gian rõ ràng, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức, điều kiện kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tùy theo tiến độ bầu cử, sẽ phân công các thành viên tiểu ban bám sát theo các địa bàn, khu vực để nắm tình hình công tác thông tin, tuyên truyền ở hội đồng bầu cử các địa phương.

ANH PHƯƠNG